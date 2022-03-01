Menopoz öncesi ve menopoz döneminde neler yapmalı?

Menopoz sırasında yaşanan problemler hakkında bilgi veren Wellbeing Uzmanı Pelin Bozkurt Bilgiç menopoz ile ilgili doğal çözümler paylaştı.

“Menopoz bir hastalık değildir” diyen Pelin Bozkurt Bilgiç, "Aslında daha önce de böyle bir dönemden geçtiğinizi hatırlayın. Ergenlik döneminde de hormonların düzensizliği ile ilgili problemler yaşamıştık. Pencere bir açılıp, bir kapanıyorsa, hırka bir giyilip bir çıkarılıyorsa, yelpaze en sevdiğiniz aksesuarsa hormonlar dengesizleşmeye başlamış diyebiliriz. Vücudumuzun termostat ayarları ile oynanıyor. Östrojen hormonu seviyesi düştüğünde beynimiz gerçekten termostatı düzenlemekte zorlanır.

35 yaşından sonra hormonlarımız düzensizleşmeye başlıyor. Bunu pek çok şekilde kendimizde görebiliyoruz. Kilo alabiliyoruz, uykumuz düzensizleşiyor, sıcak basmaları başlıyor, stres altına girebiliyoruz. Kısacası Kaos başlıyor vücudumuzda. Biz bu dönemde kendimizi ve çevremizi suçlayabiliyoruz. Aslında kimse suçlu değil. Hormonlarımız bizi yönetiyor.” dedi.

Bilgiç, menopoz öncesi ve menopoz dönemi için bazı doğal çözümler verdi.

İŞTE MENOPOZ ÖNCESİ VE MENOPOZ DÖNEMİ ÖNERİLERİ

- En önemlisi hazırlıklı olmak; dışarı çıkarken soğan gibi kat kat giyinin. Terleyince çıkarırsınız, üşüyünce yeniden giyersiniz.

- Şifalı bitki çaylarını aralarda mutlaka için.

- Beslenmenize iyi yağları ekleyin.

- Lifli karbonhidratlardan yiyin.

- Omega 3 kaynağı yağlı balıkları tüketin.

- Yanınızda limonlu naneli su taşıyın.

- Şeker kesinlikle yok.

- Organik deodorant kullanın.

- Hareketi hayatınızın merkezine koyun.

- Acı kullanmayın; kakule, kişniş, nane ferahlatır.

- Nane yağını 1-2 damla mendile damlatıp, arada koklayın."