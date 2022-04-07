Koronavirüs geçirenler dikkat! Kan pıhtılaşması tehlikesi artıyor

İsveç'te yapılan bir araştırmaya göre, koronavirüse yakalananlarda, 6 ay boyunca ciddi kan pıhtısı oluşumu riski artıyor.

Araştırma, hastalığı ağır geçirenlerin ve pandeminin ilk dalgasında virüse yakalananların en yüksek risk kategorisinde olduğuna işaret ediyor.

Araştırmacılar, koronavirüse karşı aşılanmanın önemini vurguluyor, aşı sonrasında kanda pıhtı oluşma riskinin virüs kaynaklı pıhtılaşmaya kıyasla çok düşük olduğunu ifade ediyor.

Araştırmaya göre koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığına yakalanan ve özellikle ağır geçirip hastanede tedavi görmek zorunda kalan kişilerde kan pıhtılaşması riski, virüsü hafif geçirenlere veya hiç yakalanmayanlara kıyasla çok daha yüksek.

Uzmanlar, araştırmayla riskin ne zaman normal seviyeye döndüğünü ve pandeminin çeşitli dalgaları sırasında risk seviyesinin değişip değişmediğini tespit etmeyi hedefledi.

Araştırma kapsamında İsveç'te Şubat 2020 ve Mayıs 2021 tarihleri arasında Covid-19 testi pozitif çıkan 1 milyon kişinin sağlık durumu takip edildi. Bu kişilerin sağlık durumu, aynı cinsiyet ve yaş gruplarından virüse yakalanmayan 4 milyon kişi ile karşılaştırıldı.

Covid sonrası şu risklerin arttığı tespit edildi:

3 aya kadar bacakta kan pıhtıları veya derin ven trombozu (DVT)

6 aya kadar akciğerlerde kan pıhtıları veya pulmoner emboli

2 aya kadar iç kanama ve inme

Araştırmacılar, Covid sonrası kan pıhtılaşması risklerini normal risk düzeyiyle karşılaştırdıklarındaysa şu sonuçları elde etti:

Her 10 bin Covid hastasından 4'ünde DVT gelişirken Covid olmayanlarda bu oran 10 binde 1'di

Her 10 bin Covid hastasından 17'sinde akciğerde kan pıhtısı oluşurken Covid olmayanlarda bu oran 10 binde 1'den azdı

Koronavirüs mutasyonlara uğramadan önce hastalığı kapanların pıhtılaşma riskinin daha yüksek olduğu açıklandı. (BBC Türkçe)