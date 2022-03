Kışın sofranızda olması gereken 7 besin!

Bağışıklık sistemini güçlendirmek ve vücudun hastalıklarla savaşmasına yardımcı olmanın yolu doğal besinlerden geçiyor. Diyetisyen Yasin Ayyıldız konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Bireyin hastalıklara karşı korunmasını sağlayan, yabancı ve zararlı olan tüm maddeleri tanıyıp bu maddelerin yok edilmesi için savaşan reaksiyonlar bütünü, bağışıklık sistemi olarak ifade edilmektedir. Bağışıklık sistemi, vücuda giren her maddeyi izleyerek, zararlı olan madde vücuda alındığında anında savunma mekanizması oluşturup kişinin enfeksiyon ve hastalıklardan korunmasını sağlamaktadır. Bu yüzden kişinin bağışıklık sisteminin güçlü tutarak hastalıklara yakalanma riskini en aza indirmesi mümkündür. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi anne karnından başlayıp yaşamın diğer evrelerine kadar devam etmektedir. Bağışıklık sisteminin zayıflamasının başında; kötü beslenme alışkanlıkları, yetersiz protein, vitamin ve mineral alımı, alkol ve sigara kullanımı, hava kirliliğine maruz kalmak, şişmanlık, düzensiz uyku, hareketsizlik, değişen hava durumu gelmektedirBazı besinlerin içerdiği vitaminler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirme üzerine etkileri oldukça fazladır. Bağışıklık sistemi üzerine oldukça fazla etkisi olan başlıca vitaminler; A vitamini , B6 vitamini, B9 vitamini, C vitamini, D3 vitamini Ve E vitamini vitaminleridir.

KIRMIZI BİBER

Yüksek miktarda C vitamini içermektedir. C vitamini denildiğinde akla ilk gelen besin portakal ve limon olmasına rağmen en yüksek C vitamini içeriğine sahip besin kırmızı biberdir. C vitaminin enfeksiyon hastalıklarını azaltmada büyük bir rolü vardır. C vitamini , zararlı radikallerin ve oksidanların etkileşime girerek ve onlarla savaşan önemli bir antioksidandır. C vitamini antimikrobiyal ve doğal öldürücü hücre işlevleri gibi bağışıklık sistemi aktivitelerinde artış sağlayarak enfeksiyonlara karşı savaşta da önemli bir rol oynamaktadır.

SARIMSAK

Kükürt içeren aminoasitler veve antioksidan olan sülfihidril sarımsakta bol miktarda bulunmaktadır. Bu bileşenler vücut bağışıklık sistemininin güçlenmesinde büyük rol oynamaktadır. Reflü hastaları ve sık sık tansiyon düşüklüğü problemi yaşayan bireyler sarımsak tüketimine dikkat etmelidirler.

HAVUÇ

Yüksek miktarda A vitamini içermektedir. A vitamini akyuvarlar ve antikorların güçlenmesini sağlamaktadır. Bu etkisi sayesinde vücut bağışıklık sistemini güçlendirmek için kış aylarında sofralardan eksik edilmemelidir.

KIRMIZI ET

İçerdiği B 6 vitamini Hemoglobinin yapımında görevlidir. Bu etkisi sebebiyle bağışıklık sistemi üzerinde doğrudan etkilidir.

BROKOLİ

Yeşil yapraklı sebzelerin antioksidan içeriği incelendiğinde ilk sıralarda brokoli yerini almaktadır. İçerdiği kükürtlü bileşik olan glukozinolat bağışıklık sistemini güçlendirmede etkilidir. Brokolinin doğranmasıyla kükürtlü bileşenin parçalanması sonucunda açığa çıkan sulforofan maddesinin, bağışıklık sistemi enzimlerini harekete geçirerek hastalıkları önlemede rol almaktadır.

YUMURTA

Yumurtanın sarısı A ve D vitaminleri yönünden zengindir. D vitamini kemik ve kas gelişimi, Ca ve P emilimi, iltihaplı hastalıklarla mücadele ve özellikle bağışıklık sistemini desteklemek için oldukça önemli görevi bulunmaktadır.

Zerdeçal; içerdiği kurkumin adlı madde sayesinde sağlığa birçok faydası bulunmaktadır. Bunların başında bağışıklık sistemini güçlendirmesi , kardiyovasküler hastalıklar üzerine olumlu etkileri gelmektedir.

KIRMIZI PANCAR

Polifenoller, karotenoidler, flavonoidler, vitaminler, mineraller, bakımından zengindir. Antimikrobiyal, antiviral ve antienflamatuar etkileri vardır. Betalinin içeriğinin yüksek olmasından kaynaklı Polonya’da en güçlü antioksidan özelliklere sahip ilk on sebze arasında yerini almıştır

Havaların soğumasıyla birlikte artan hastalık tehdidine karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek gereklidir.

- Bol su tüketilmeli

- İşlenmiş gıdalardan uzak durmalı

- Çiğ sebze ve meyve tüketmeli

- Uyku düzenine dikkat edilmeli

- Turuncu renkli sebze ve meyveler öğünlere eklemeli.

- Probiyotik içeren besinlerden tüketilmeli (Kefir, yoğurt, ayran)

- Lif içeriği yüksek besinler tercih edilmelidir.