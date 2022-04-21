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    SağlıkKinder ürünleri toplatılıyor mu, kinder ürünleri yasaklandı mı?
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    Kinder ürünleri toplatılıyor mu, kinder ürünleri yasaklandı mı?

    Avrupa’da ortaya çıkan Salmonella krizine karşı Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ikinci bir talimata kadar Kinder markanın ürünlerinin ithalatında yüzde 100 Salmonella analizi yapılması zorunluluğu getirmişti, Türkiye’den yeni hamle geldi. Peki, Kinder ürünleri toplatılıyor mu, kinder ürünleri yasaklandı mı?

    21.04.2022 - 16:36 |
    Kinder ürünleri toplatılıyor mu, kinder ürünleri yasaklandı mı?

    Salmonella Typhimurium tehdidine karşı Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü harekete geçmiş ve Kinder marka ürünlerinin ithalatına analiz zorunluluğu getirilmesine karar verilmişti. Türkiye bugün yeni bir karar aldı.

    Kinder ürünleri toplatılıyor mu, kinder ürünleri yasaklandı mı?

    Tarım Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin bildirdiği Kinder markalı ürünlerle ilgili toplatma kararı aldı.

    Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, salmonella bakterisine rastlanması nedeniyle Avrupa'da bazı ülkelerde Kinder marka ürünlerin toplatılmasının ardından, Türkiye'de harekete geçildi. 'Salmonella bakterisi' nedeniyle bazı ülkelerde Kinder marka ürünlerin toplatılmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, dün aldığı bir kararla Kinder marka ürünlerin ithalatında salmonella analizi yapılması zorunluluğu getirmişti. Türkiye'de ikinci bir talimata kadar bu ürünlerin ithalatında yüzde 100 salmonella analizi yapılacağı duyurulmuştu. Tarım ve Orman Bakanlığı, Kinder markalı Schoko Bons ürününün iki partisi için toplatma kararı aldı.

     

    10 ülkede vakalara rastlandı

    Belçika Gıda ve Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu (FAVV), Kinder çikolata ürünlerinde salmonella bakterisi bulunan Ferrero şirketine ait fabrikayı önceki hafta geçici olarak kapatmıştı.

    Hollanda ve Belçika, Arlon kentindeki Ferrero çikolata fabrikasında üretilen tüm ürünlerin toplatılmasına karar verdi.

    Ferrero firmasının, ilk olarak 15 Aralık'taki rutin kontroller sırasında, hammadde içeren bir tank filtresinde salmonella bakterisine rastlandığını açıklaması üzerine, Belçika makamları soruşturmayı derinleştirmişti.

    15 Nisan itibarıyla İngiltere'de çoğu çocuk olmak üzere 70 salmonella vakasına rastlandı.

    Forbes dergisinde yayınlanan 16 Nisan tarihli haberde, Kinder ürünlerinden 10 ülkede çoğu çocuk en az 150 kişinin etkilendiği bildirildi.

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