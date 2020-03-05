Kınanın saça faydaları nelerdir? Saç çıkartır mı?

Kına, yöresel olarak kullanımı yaygın olan bitkisel kökenli bir maddedir. Ülkemizde saçlara ve ellere yakılan geleneksel kınalara günümüzde Hint kınası denilen vücuda dövme desenleri şeklinde uygulanan kınalar eklenmiştir. Kınanın görsel zenginliği yanında insan vücuduna ve sağlığına ilişkin birçok faydası vardır.

Kına Nedir?

Kına, Arabistan'da yetişen kına ağacı yaprakları kurutularak ortaya çıkarılan bir çeşit toz. Boyadığı dokuya kızıl renk veren kına tozu ticari yaşamda esmer ile yeşilimsi kınalar şeklinde iki türü vardır. Yeşilimsi kınanın özelliği bu türün, gerçekte saf kına olmayıp, boya ile renklendirilmiş bir kına tipidir. Turuncu renge yakın kırmızımsı renge sahip olan kına, saç ve cilt bakımından oldukça faydalıdır. Bu kına yenilerek tüketilmez.

Kınanın, saç, cilt ve tırnak bakımları için birçok faydaları vardır. Kına, cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılmış ve ciltte meydana gelen dökülmeleri önlediği gözlenmiştir. Kına, yara üzerine ya da diken batan yere sürüldüğünde ise iyileşmeyi kolaylaştırmaktadır.

Kınanın Saça Faydaları Nelerdir?

Saçlar için kınanın en önemli faydası dökülen saçlar için doğal bir şifa kaynağı olmasıdır. Genel saç sağlığı için kına oldukça faydalıdır. Kınanın kullanım şeklide saçların bakımında önemli bir noktadır. Tavsiye edilen şekil düzenli bir kullanımdır. Düzenli olarak kullanılan kına, saça uygulandığında saçlarda meydana gelen kırılmaların azaldığı görülmektedir. Ayrıca önleyici etkisi de mevcuttur.

Kınanın başlıca faydaları maddeler halinde şöyle özetlenebilir;

1- Saç köklerini olduğundan daha sağlam bir hale getirir.

2- Saçları canlandırır ve saçlara hacim kazandırır.

3- Saçlara; yumuşak, ipeksi ve parlak bir görünüm sunar.

4- Saç kremi kullanılmasına gerek bırakmaz.

5- Yağlı saçların, yağ dengesini sağlar.

6- Saçları adeta bir zırh gibi dış etmenlere karşı korur.

7- Saçların koparak dökülmesini önleyici bir etki gösterir.

8- Egzama ve mantar sebebi ile oluşan sorunları ortadan kaldırır.

9- Mantar ve egzamaya bağlı kepeklenmeyi azaltmaktadır.

10- Yeni saç çıkmasını sağlar.

11- Düzenli olarak kullanılırsa saç derisini temizler.

12- Kimyasal ürünlerden kalan atıkların saçtan atılmasına yardımcı olur.

Saçlar İçin Özel Kına Maskesi

Malzemeler:

- 2 su bardağı kına tozu

- 2 su bardağı yeşil çay

- 2 yemek kaşığı limon suyu

Hazırlanışı ve Uygulama:

Demlenmiş yeşil çayın içine bir gece önceden kına tozu batırılır. Sabahleyin çay içinde bekletilen kınaya limon suyu eklenir. Elde edilen karışım saça uygulanır. 3 saat bekletildikten sonra su ile durulama yapılır.

Kına Saç Çıkartır mı?

Kına, saça renk vermesinin yanı sıra besleyici içeriği ile saç bakımı için sunulan en iyi çözüm seçeneklerinden biridir. Saçı dökülen kişiler, kınayı bitkisel tedavi aracı olarak kullanabilirler. Saçları güçlendiren kına, saç derisini beslemekte ve aynı zamanda saçları yumuşatmaktadır. Saç dökülmesi ile savaşması kınanın en önemli faydaları arasında yer alır.

Kınanın, saç çıkartıcı etkisi vardır. Saçların çıkması ve uzamasını destekler. Saç köklerinin beslenmesini sağlayarak saçların çıkmasına yardımcı olur. Saç köklerini korur. Böylelikle kepek ile saç dökülmesini bitirir.

Kınanın Tırnağa Faydaları Nelerdir?

Tırnak tedavilerinde yaygın olarak kına kullanılmaktadır. Özellikle çatlama eğilimi olan tırnakları tedavi edici etki göstermektedir. Kına lapa halinde tırnaklara uygulanır böylece kırılma eğilimi olan tırnak yapısını ortadan kaldırmaktadır. Tırnakları güçlendirir.

Kınanın Ağrı kesici Özelliği Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Kınanın, ağrı dindirici niteliği vardır. Ağrıyan bölgeye kına uygulandığı zaman ağrının hafifletilmesini sağlar. Kına, yanık yaralarına faydalıdır. Ağrıyı azalttığı için yanık yaralarının hızlı bir şekilde iyileşmesini sağladığı bilinmektedir. Ayrıca ağrı hafifletme özelliği sayesinde çıkık, burkulma ve kırık gibi sağlık problemlerinde de kına kullanımı tercih edilmektedir. Baş ağrısına ise daha çok kırmızı ve pembe renklerdeki kına çiçekleri iyi gelmektedir.

Kınanın Az Bilinen Faydaları

Kına, etkili bir böcek kovucudur. Bazı kaynaklar, cinsel isteği artırıcı bir etki gösterdiğini de belirtmektedir. Balmumu ve gül yağı ile karıştırıldığında sırt ağrılarına karşı faydalı olmaktadır. Kına ayak tabanına uygulandığı zaman suçiçeği ve göğüs hastalıklarına faydalı olduğu söylenmektedir. Spazmları azalttığı belirlenmiştir. Dalak sağlığı için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Anti bakteriyel özelliği sayesinde enfeksiyonlara, iltihabi hastalıklara faydalı olur. Bazı kanser tümörlerinin gelişmesini önlemektedir. Avuç içine uygulanan kınayı koklamak da baş ağrılarını azaltmaktadır.