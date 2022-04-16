Karaciğer sağlığı için çok önemli! Mutlaka tüketin!

Karaciğer toksinleri vücuttan uzaklaştıran ve sindirilebilmeleri için yağları yağ asitlerine ayıran bir protein olan safra üreten kilit organlardandır. Pek çok kişinin muzdarip olduğu karaciğer yağlanması da karaciğere zarar verir ve olması gerektiği gibi çalışmasını engeller. Karaciğer sağlığınızı iyileştirmek için yapabileceğiniz birkaç yaşam tarzı değişikliği var. Bunlardan en önemlisi de karaciğere faydalı besinleri tüketmek. Karaciğer dostu yiyecekler yemek, karaciğer hastalığının neden olduğu hasarı azaltmaya yardımcı olabilir. Peki, Karaciğer dostu yiyecekler hangileri? İşte detaylar…

ENGİNAR

Siyah turp ile enginar, karaciğer fonksiyonu için faydalı besinlerin zirvesinde yer alır. Enginar, safra salgılanması ve sindirim üzerindeki doğrudan etkisi sayesinde vücuttan toksinlerin atılmasını sağlar. Hem yemeklerde hem de çay olarak kullanılabilen enginarı tüketmek istediğinizde karaciğer için aktif maddelerinin çoğunun yapraklarda bulunduğunu unutmayın.

KURUYEMİŞLER

Ceviz, badem veya fındık gibi yağlı tohumlar fosfor açısından zengindir. Tüketimleri, karaciğeri arındırmaya ve karaciğer hastalığına neden olan yağ birikimini önleyen lipid metabolizmasını kolaylaştırmaya yardımcı olur.

ZERDEÇAL

Zerdeçal taze veya gıda takviyeleri şeklinde bulunabilen çok iyi bir antioksidan kaynağıdır. Bu baharat, içerdiği kurkumin sayesinde karaciğer gibi belirli toksinlere karşı korumaya yardımcı olur. Antioksidan ve iltihap önleyici özelliklere sahiptir. Karaciğer hastalıkları da dahil olmak üzere birçok hastalıkla mücadelede etkilidir. Vücudu temizlemeye yardımcı olur, sindirime yardımcı olur ve kanseri önlemeye yardımcı olur. Sağlıklıbir karaciğer için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.

BİTTER ÇİKOLATA

Bitter çikolata karaciğer için iyi bir besindir. Ancak dikkat edin, herhangi bir çikolata değil: en az yüzde 70 kakao içeren bitter çikolatalar yararlıdır. Herhangi bir yiyecek gibi, ölçülü olarak tüketilmelidir. Bitter çikolata iyi bir antioksidan kaynağıdır ve karaciğer için koruyucudurç Ek olarak, magnezyum içeriği bu karaciğer kalkanı etkisini güçlendirir. Toksinlerden kurtulmak için etkilidir.

PANCAR

Pancar antioksidanlar açısından zengindir. Serbest radikallerle ve hücre yaşlanmasıyla savaşmaya yardımcı olan pancar bu besinlerin yanı sıra demir ve folik asit de içerir. Vücuttan toksin atılımına yardımcı olur.

GREYFURT

Harika rengi ve keskin tadı ile greyfurt mükemmel bir meyvedir. Ancak lezzetlerinin ötesinde, özellikle karaciğer için birçok faydası vardır. Greyfurt, karaciğerde olası hasarı önleyen bir molekül olan naringin içerir. Ayrıca greyfurtun yüksek C vitamini içeriği, organ hücrelerinin serbest radikallere karşı korunmasına yardımcı olur.

SARIMSAK

Sarımsak, temel sağlığı destekleyen çok eksiksiz bir besindir. Nitekim selenyum kaynağı olan sarımsak, karaciğerin uyarılmasını hızlandırır ve hücrelerini oksidasyona karşı korur. Selenyum detoks sürecini destekleyen enzimlerin aktivasyonuna katılır. Karaciğeri uyarmak için tüm salata, et ve sebze yemeklerinize sarımsak ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda , halihazırda hastalıklı bir karaciğerin yenilenmesi için özellikle faydalı olan doğal bir antibiyotiktir .

AVOKADO

Avokado karaciğer üzerinde dikkate değer bir etkiye sahiptir. İçerdiği doğal yağ asitleri, karaciğer üzerinde onarıcı etkiye sahiptir. Ayrıca kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur ve toksinlerin vücuttan atılımına katılır.

BİBERİYE

Biberiye, antioksidan ve iltihap önleyici özelliklere sahiptir. Karaciğer hücreleri tarafından safra salgılanmasını uyarır, sindirimi kolaylaştırır ve böylece toksinlerin atılmasına katılır. Bu onarıcı etkiler, yorgunlukla savaşmaya da yardımcı olur.