Kadınlarda sık görülen hastalıklara dikkat! Kontrolleri aksatmayın!

Teknolojik alandaki gelişmeler tıp dünyasındaki gelişmelerle birleştiğinde, çeşitli hastalıklara tanı koyma ve tedavisini gerçekleştirme şansı daha da yükseliyor. Prof. Dr. Ateş Karateke ve Doç. Dr. İlker Kahramanoğlu, kadın hastalıkları ve kanserleri ile ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu.

“BİRÇOK KADININ HAYATINA DOKUNDUK”

Kadın Hastalıkları-Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ateş Karateke: “Yıllardır, kadın hastalarla bir aradayız ve bu zaman dilimi içerisinde elbette birçok kadının hayatına dokunma şansı yakaladık. Yurt dışında da klinik tecrübemiz var. Bugüne dek birbirinden farklı birçok vakayı inceleme ve tedavi etme olanağımız oldu.

2021 yılından bu yana, “Doğru Tanı, Doğru Planlama, Sevgi Dolu Uygun Tedavi’’ temel felsefesi ve ‘Yaşasın Kadınlar, Kadınlar Yaşasın’ mottosu ile hastalarımıza faydalı olmaya çalışıyoruz.

Rahim kanseri, rahim ağzı kanseri, yumurtalık kanseri, idrar kaçırma ve organ sarkması gibi ürojinekolojik sorunlar, gebelerde kanama nedeniyle hayati risk oluşturan plasenta yapışıklığı ve plasentanın önde gelmesi durumu olan plasenta previa ve plasenta akreata gibi durumlarda olgularımıza minimum risklerle tedavi ediyoruz.” diye konuştu

KADINLARDA EN SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR!

Jinekolojik Onkoloji ve Kadın Hastalıkları Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. İlker Kahramanoğlu, “Toplumumuzda en sık görülen kadın hastalıkları; yumurtalık kisti, çikolata kisti, miyom, adet düzensizliği, rahim ve rahim ağzı kanseri, yumurtalık kanseri, idrar kaçırma, HPV gibi hastalıklardır. Biz de bu hastalıklarla karşı karşıya kalmış kadınlara, elimizden geldiğince destek oluyor, tedavilerini planlı bir şekilde uyguluyoruz.

Hastanın durumu hakkında tüm alternatif tedavi yöntemlerini içeren bir yaklaşımla, hastamızı bilgilendirip onun da tedavi planlamamıza katkılarını alarak en doğru, en az riskli, hasta için en faydalı ve yaşam kalitesini ön planda tutan tedavi yöntemini uygulamaya çalışıyoruz. Kanser cerrahisinde, maksimum faydaya ulaşabilmek oldukça önemlidir. Biz de bunu sağlamaya çalışıyoruz.

İçerisinde bulunduğu durumun detaylarını öğrenebilmek, bir hastanın en büyük hakkıdır. Hastalarımızın en doğru yöntem ile cerrahi işlemlerini gerçekleştirerek, sağlıklarına kavuşmalarına yardımcı oluyoruz.” sözlerini ifade etti.

KADINLAR RAKAMLARDAN İBARET DEĞİL!

Kadın Hastalıkları, Jinekolojik Onkoloji Cerrahi Uzmanı ve Ürojinekolog Prof. Dr. Ateş Karateke: “Jinekolojik onkoloji, jinekolojik laparoskopi, ürojinekoloji ve Human Papillomavirüs ile ilişkili hastalıkların tanısında ve tedavisinde dahil olan her işlem, bizim uzmanlık alanımıza giriyor. Amacımız, ciddi hastalıklara maruz kalan tüm kadınlarımızı, en doğru ve güvenilir yöntemlerle tedavi ederek, onlara yaşam sevincini yeniden aşılamak.” yorumunda bulundu.

Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. İlker Kahramanoğlu ise: “Bugüne dek 10 ile 92 yaş arasında on binlerce kadın hastamız oldu. Binlerce hasta ameliyat ettik. Kadınlar, sadece rakamdan ibaret değildir, hepsinin hayat hikayeleri birbirinden farklıdır. Biz cerrahlar da bu hikaye içerisinde, onlar adına en faydalı şekilde yer almayı önemsiyoruz.” diyerek sözlerini noktaladı.