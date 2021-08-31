Kaçış sendromu tedavi edilebilir mi? Kaçış sendromunda nelere dikkat etmeli?

Ani şoklara neden olabilen oldukça ciddi bir rahatsızlık olan kaçış sendromu, kılcal damarlarda sıvı veya diğer maddelerin herhangi bir nedenden dolayı damar dışına geçmesi ile ortaya çıkıyor. Kaçış sendromu hastalığı hafif belirtilerle başlayan oldukça tehlikeli bir hastalıktır.

KAÇIŞ SENDROMU HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR, NEDEN OLUR?

Kaçış sendromu hastalığının anlaşılması için bir takım belirtiler bulunmaktadır. Kaçış sendromu hastalığına bağlı olarak damarlarda sıvı sıkışması görünmektedir. Damarlarda sıkışan sıvıdan dolayı ise şiddetli bir şekilde kas ağrıları yaşanmaktadır. Damarların tıkanmasına bağlı olarak ise sinir hücreleri beyne ulaşamazlar. Bu durumda ise kişide sürekli olarak bir yorgunluk görünmektedir. Baş dönmesi, mide bulantısı ve baş ağrısı da en yaygın belirtiler arasında yer almaktadır. Vücutta şişkinlik görünmesi ve vücut ağırlığında bir artış olması da belirtiler arasındadır. Karın bölgesinde asit birikmesi ve şok ise en ciddi belirtiler arasında bulunmaktadır.

Kaçış sendromu hastalığı bir grip gibi başlayan oldukça tehlikeli bir hastalıktır. Tam olarak neden kaynaklandığı bilinmese bile tetikleyici bir kaç sebebinin bulunduğunu söylemek mümkündür. Yılan sokması ve besin zehirlenmesi sonucunda kaçış sendromu hastalığının göründüğü bilinmektedir.

KAÇIŞ SENDROMU TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?

Kaçış sendromu hastalığında bağışıklık sisteminde çok fazla bir çöküş meydana gelmektedir. Vücut ise enfeksiyonlarla savaşırken kendi doku ve organlarına da zarar vermektedir. Kaçış sendromu genel olarak 2 ila 4 gün içerisinde kendiliğinden düzelmektedir. Düzelmediği takdir de ise hastalığın hangi aşamada olduğuna göre farklı bir tedavi yöntemi uygulanmaktadır.

KAÇIŞ SENDROMU TANISI NASIL KONUR?

Kaçış sendromu teşhisini koymak oldukça zordur. Hastanın geçirdiği bir atak sonrasında hastanede yapılan bir gözlem ile tanı konulması mümkün olmaktadır. Kaçış sendromu hastalığı bulaşıcı bir hastalık değildir.

KAÇIŞ SENDROMU HASTASI NELERE DİKKAT ETMELİDİR?

Hastalık tanısı konulan kişilerin hastalığın ciddiyetinin bilincinde olması ve kontrollere düzenli olarak gitmesi gerekmektedir. Krizlerin öncesinde kişi de grip benzeri belirtilerin olduğunu söylemek de mümkündür.