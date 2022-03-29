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    Sağlıkİleri düzey akıllı mercek uygulamasında teknolojik gelişmelerin önemi nedir?
    HaberlerSağlık Haberleri İleri düzey akıllı mercek uygulamasında teknolojik gelişmelerin önemi nedir?
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    İleri düzey akıllı mercek uygulamasında teknolojik gelişmelerin önemi nedir?

    Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Prof. Dr. Orkun Müftüoğlu, ileri düzey akıllı mercek uygulamasındaki teknolojik gelişmelerin hasta seçimi ve uzun süreli başarı şansı üzerindeki önemini tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı.

    29.03.2022 - 00:39 |
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    Akıllı mercek uygulaması artık çok popüler bir uygulamadır.Akıllı mercek uygulaması herkese uygun bir işlem değildir. Bu uygulamada en önemli şey mutlu olacak hastaya ve iyi sonuç alınacak hastaya yapılmasıdır. Mutlaka mutlu hastalara yapmamız gerekir. Buradaki en önemli şeylerden bir tanesi;derecenin sıfıra çok yakın olması gerekmesidir. Burada da çok iyi ölçü almak ve bunları çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Biz bunlarla ilgili çeşitli yapay zeka ya da çeşitli yöntemleri kullanmaktayız. Bunlarla birlikte başarı şansımız oldukça artmaktadır. 

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