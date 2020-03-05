Hint yağının faydaları - hint yağının ne işe yarar?

Hint Yağı Nedir?

Hint bitkisinin tohumlarından elde edilir. İçeriğinde, protein, mineral ve E vitamini bulundurur. Bakterilerin tedavisi, cilt bakımı gibi durumlarda, yüzyıllardır kullanıldığı söyleniyor. Çeşitli kozmetik ürünlerde, ilaç sanayisinin belli başlı ürünlerinde, ham madde olarak kullanılabiliyor. Türkiye'de baş ağrısı semptomlarının giderilmesinde tüketilen Hint yağı, bitki uzmanları tarafından öneriliyor.

Hint Yağının Faydaları

Hint yağı, içerisindeki vitamin, mineral ve proteinler sayesinde, insan vücudu için önemli faydalar sağlayabiliyor. Bağırsakların güçlendirilmesinden, baş ağrısına kadar tedavi olarak önerilen Hint yağının faydalarını şu şekilde sıralamak mümkündür.

- Sedef ve benzeri iltihaba bağlı hastalıklarda, iltihap kurutucu özelliklerle tedavi amaçlı kullanılabiliyor.

- Cildin dış yüzeyinde nemlendirici etkiye sahiptir. Vücudun genç ve diri görünmesini sağlamak isteyenler, Hint yağı kullanabiliyorlar.

- Bağırsakların daha hızlı çalışmasına katkı sağlıyor. Hint yağı, hangi yöntemle kullanılırsa kullanılsın, bağırsaklarda laksatif etkiye sahiptir.

- Sivilce, akne ve siyah nokta tedavisinde etkin olarak kullanılabiliyor. Bu sorunlara sahip kişiler, düzenli olarak Hint yağı kullandıklarında, rahatlama sağlayabiliyorlar.

- Diş etinde oluşabilen mantarlara karşı uzun süreli etkileşimle, başarı sağlar. Diş etinde mantarların yok olmasına ve çıkmamasına yardımcı olabilir.

- Saç dökülmesi ve saçlarda görülen kepek için etkili olduğu belirtilir. Zayıf saçların, güçlenmesine ve saç tellerinin kalınlaşmasına yardım eder. Saçların daha hızlı çıkmasını sağlayabilir.

- Yoğun nem özellikli olduğundan, özellikle yaşlandıkça beliren kırışıklıkların yok olmasına etkili bir tedavi biçimi olarak kullanılabilir.

Hint Yağı Ne İşe Yarar?

Hint yağı kullanmak isteyenler, ne işe yaradığı konusunda bazı araştırmalar yapıyorlar. Hint yağı, yukarıda saydığımız faydalar haricinde birçok etkiye sahiptir.

Kabızlık Giderir

Hint yağı, uzun yıllardır kabızlık tedavisinde tüketiliyor. 3 gün boyunca her güne 1 kaşık Hint yağı tüketimi, kabızlık sorununu ortadan kaldırır. Kabızlık giderici özelliğinin yanında, bağırsakların temizlenmesine katkı sağlar. İltihap oluşumlarının önüne geçer.

Karaciğere Faydalıdır

Antioksidan etkileri olduğundan, karaciğere dost olan yağ şeklinde nitelendirilir. Hint yağı, karaciğerin tedavi edilmesinde yardımcı görev görür. Karaciğerin, işlevlerini yitirmeden, daha düzenli çalışmasına destek verir.

Eklem Ağrılarına Faydalıdır

Hint yağının, önemli özelliklerinden birisi, eklem ağrılarına olan faydasıdır. Günlük olarak bu rahatsızlığı yaşayan kişiler, Hint yağını tercih ederek, bu sorunlardan kurtulabiliyorlar. Hint yağı ayrıca, vücudun yorgunluğunun azaltılması için tercih edilebilir. Rahatlama sağlayan Hint yağı, enerji doğal bir enerji vericidir.

Parkinson Hastalığına Yararlı

Hint yağı, vücudun gen yapısının iyileşmesine katkı sağlar. Parkinson rahatsızlığına iyi geldiği uzmanlar tarafından aktarılır.

Bağışıklığı Güçlendirir

İnsan vücudunun, dış etkenlere karşı korunması için en önemli şart, bağışıklık sisteminin güçlü olmasıdır. Virüslerden, bakterilerden koruyan bağışıklık sistemi, Hint yağı kullanımıyla birlikte biraz daha güçlü hale gelebilir.

Hint Yağı Nasıl Kullanılır?

Hint yağı iki farklı yolla kullanılabilir. Bu tamamen kişinin hastalığıyla alakalı bir durumdur. Dışa bağlı bir tedavi için kullanılacaksa, cilde veya saçlara sürülerek kullanılabilir. İç hastalıkların tedavisi için kullanılacaksa, ağız yoluyla, her defasında 1 kaşığı geçmeden ve günde en fazla 1 kez Hint yağı tüketilebilir.

Hint Yağını Kimler Kullanmamalı?

Hint yağının kullanımında birçok faydası bulunur. Faka kimi durumlarda, Hint yağının kullanılmaması gerekir. Böbreklerde rahatsızlık yaşayanlar, Hint yağını kullanmamalıdırlar. Yine devamlı olarak ilaç tüketen kişiler ve hamilelerin kullanmaması gerekir. Hint yağı, kabızlık ve benzeri sorunlar için ağız yoluyla alınacaksa, mutlaka önceden bir uzmana danışılmalı ve dozajı belirlenmelidir.

Hint Yağı Yan Etkileri Nelerdir?

Hint yağı, düzenli olarak ve uzman yardımı alınarak kullanılmalıdır. Bilinçsiz kullanım kişide çeşitli sıkıntılara yol açabilir. Hint yağı, bilinçsiz tüketildiğinde, zehirlenme etkisi yapabilir. Bunun dışında fazla tüketim bazı olumsuz etkileri ve durumları meydana getirebilir;

- Kişinin kusmasına neden olabilir.

- Kişi, Hint yağı kullanımında, hassas bir mideye sahipse, çeşitli ağrılar yaşayabilir. Böyle bir durumda doktora gidilmesi önerilir.

- Hint yağı, aşırı şekilde tüketildiğinde ishale yol açar.

Hint yağının kullanımına dikkat edilmeli, uzman yardımı alınmadan buna kalkışmamalıdır. Uzmanlara göre bilinçsiz tüketim, fayda değil zarar verir.