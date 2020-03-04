Emar nasıl çekilir? Beyin, belden ve ilaçlı mr nasıl çekilir?

Röntgen ve bilgisayar tomografisi gibi yöntemlerin aksine MR, sağlığa zararlı olan iyonlaştırıcı radyasyon kullanımı gerçekleştirmez. Böylece güvenli şekilde ve sağlıklı bir tarama gerçekleşir. Bu tarama, çekilen görüntü sayısı ve alanın boyutuna bağlı olarak 15 ila 90 dakika arasında değişkenlik gösterir.

Emar (Mr) Nedir?

Vücuttaki dokular ve organların ayrıntılı olarak görüntüsünü oluşturmak için, radyo dalgaları ile manyetik alanın kullanıldığı sisteme emar (MR) denmektedir. Diğer bir ismi ile manyetik rezonans görüntüleme olarak bilinmektedir. Bu cihazın içerisine girildiği zaman belirli bir süre için vücuttaki hidrojen atomları yeniden düzenlenir. Böylece ele alınan detaylı inceleme neticesinde, gerekli olan net görüntü doku ve organlar için analiz ortaya çıkarılır. Böylece sağlıklı ve detaylı tanı üzerinden tedavi imkanı elde edilebilmektedir.

Emar Nasıl Çekilir?

Bireyin organları ve dokuları ile İskelet sisteminin ameliyatsız şekilde incelenme yolu olarak emar (MR) cihazı kullanılmaktadır. Tamamen ağrısız bir işlemdir. Emar çekilmeden önce ele alınması gereken bazı işlemler mevcuttur. Aksi söylenmediği sürece kişi yemek tüketimi yapabilir; ilaçları düzenli şekilde alabilir. Bazı durumlarda işlemden 4 ya da 5 saat kadar önce yemek tüketiminin kesilmesi talep edilebilir. Bazı durumlarda ise çok su içilmesi istenebilir. Bunlar taranacak alana göre değişkenlik göstermektedir. İşte emar öncesi dikkat edilmesi gereken hususlar.

- Bol ve rahat kıyafetler giyilmelidir.

- Takı ve mücevher ile beraber hiçbir metal eşya bulunmamalıdır.

- Bazı zamanlar duruma göre bir elbise ya da önlük giyilmesi talep edilebilir.

- Eğer önlük giyilmeyecekse; kemer ya da toka, bağlantı elemanları, balenli sutyen, metal fermuar ve düğme gibi unsurlar çıkarılmalıdır.

- Kapalı alan korkusu olan kişiler için işlem öncesi yatıştırıcı verilebilir; bu tür hastalar için açık MR taraması talep edilebilir.

Bu gibi unsurlara dikkat etmek suretiyle MR çekimi yapılmaktadır. Eğer hastanın vücudunda kalıcı bir metal protez bulunuyorsa MR çekilmez. Çünkü oluşan manyetik alan kişinin tarama yapıldığı sırada ciddi yaralanma durum ile karşı karşıya kalmasına sebep olabilir.

Beyin MR’ı Nasıl Çekilir?

Beyin ve omuriliği gözlemek için yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Daha çok şu teşhislerin yapılması için ele alınır.

- Damarlarında anevrizma ismi verilen keseleşmeler adına,

- Multiple Skleroz,

- Omurilik yaralanmaları,

- Göz ve iç kulak hastalıkları,

- Merkezi sinir sistemi tümörleri,

- Travma sebebiyle ortaya çıkan beyin hasarları,

Buna göre baş ve boyun bölgesine odaklanmak suretiyle beyin emarı çekilmektedir.

Belden MR Nasıl Çekilir?

Bireylerin kemik ya da kas problemleri, fıtık sorunları veya bazı ağrılar ile sızılar için emar çekilmektedir. Önceden yapılan doktor tetkiki ile beraber daha sonra ilgili tüm metal eşyalar çıkarılmak suretiyle, silindir şeklindeki görüntüleme cihazına kişi yatar. Çekim yapılacak bölgeye bağlı olarak hastanın pozisyonu ayarlanır. Daha sonra bu işlem 20 ila 40 dakika arasında devam eder.

İlaçlı MR Nasıl Çekilir?

İlaçlı emar konsantre madde ile gerçekleştirilen MR çekimi olarak bilinmektedir. Bunun dışında normal emar çekimi ile herhangi bir farklılık göstermez. Ancak işleyiş bakımından farklılık ortaya çıkarır. İlaç kullanarak özellikle dokuların daha detaylı şekilde incelenmesi olanağı elde edilir. Genel olarak dokularda meydana gelen anomalilerin anlaşılması için gerçekleştirilen bir yöntemdir. Hastaya damar yolu ile kontrast madde verilir ve buna uygun şekilde emar çekimi yapılır.