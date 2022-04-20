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    SağlıkElektronik sigara kullananlar dikkat! Korkunç sonuçlar ortaya çıktı, organlarda iltihaplanma...
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    Elektronik sigara kullananlar dikkat! Korkunç sonuçlar ortaya çıktı, organlarda iltihaplanma...

    ABD’de yapılan bir araştırma, elektronik sigaraların tüm organlarda iltihaplanmaya sebep olduğu sonucunu ortaya çıkardı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Elektronik sigaralar, normal sigaralar kadar tehlikeli. Gelecek nesillerin sağlığı için sigaranın her türlüsüne karşı olmalıyız” dedi.

    20.04.2022 - 11:14 | | İSTANBUL, (DHA) -
    Elektronik sigara kullananlar dikkat! Korkunç sonuçlar ortaya çıktı, organlarda iltihaplanma...

    Nikotin, başta akciğerler olmak üzere birçok organa zarar veriyor ve ömrü kısaltıyor. Sigaranın ölümcül zararlarına karşı, elektronik sigaralar alternatif olarak gösteriliyor ancak elektronik sigaraların da normal sigaralar kadar zararlı olduğu ABD’de yapılan bir araştırmada bilimsel olarak kanıtlandı.

    California San Diego Üniversitesi’nde yapılan araştırma sonuçlarını değerlendiren TSSD Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın “Elektronik sigaralar, normal sigaralar kadar tehlikeli. Gelecek nesillerin sağlığı için sigaranın her türlüsüne karşı olmalıyız” dedi.

    “İNSAN SAĞLIĞINI CİDDİ ŞEKİLDE TEHDİT EDİYOR”

     Elektronik sigaraların, mide ve bağırsaklarda hastalık riskini arttırdığını, özellikle de beyinde iltihaplanmaya neden olduğunu belirten Mustafa Aydın, “Elektronik sigaralar da diğer sigaralar gibi insan sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor. Bu sebeple tüm insanlık olarak bu konunun üzerinde titizlikle durmalıyız” İfadelerini kullandı.

    “AROMALARIN ETKİSİ İNSANLARI YANILTMASIN”

    Aromalı elektronik sigaralar üzerinde yapılan araştırmaların sonuçlarına da dikkat çeken Aydın, çeşitli aromalar katılarak cazip hale getirilmeye çalışılan elektronik sigaraların insanları yanıltmaması gerektiğinin altını çizdi. Aydın, “Bazı aromaların özellikle kalp üzerinde birçok olumsuz etkisi bulunmaktadır. Bu sebeple uzmanların bu konuyu ciddi şekilde araştırması gerekmektedir” diye konuştu.

    Aydın, sigarayla mücadelenin toplumsal bir sorumluluk olduğunu söyledi ve toplumları bu zehirden korumanın önemli olduğunun altını çizdi.

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