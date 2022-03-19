Dayanılmaz ağrılarda etkili yöntem! Kan dolaşımını destekliyor, ağrıların giderilmesinde kullanılıyor!

Eklem hareketliliğini kısıtlamayan Kinosiotape (bantlama tedavisi) genellikle spor yaralanmalarında fizik tedavi uzmanları ve fizyoterapistlerin sıkça başvurduğu yöntemler arasında yer alıyor. Son derece esnek, cilde uyumlu ve hafif olan bu bantların kullanımı kan ve lenf dolaşımını destekliyor. Kinezyo bantlar doktor tarafından belirlenen alanlara uygulanıyor ve vücutta belirli bir bölgede meydana gelen ağrıyı gidermek için yapılacak egzersizlerin daha kolay uygulanmasını sağlıyor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ayşe Yener Güçlü, Kinosiotape (bantlama tedavisi) hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.

KAS İSKELET SİSTEMİ İÇİN ÖNEM TAŞIYOR

Kinezyolojik bantlama tekniğinin çıkış felsefesi standart bant uygulamaları gibi eklem hareketlerini sınırlamaksızın insan derisinin yapısal özellikleri ve esnekliğine benzer bir bantlama yönteminde daha başarılı sonuçlar alınabileceğidir. Kinezyolojik bantlama pediatrik ve nörolojik hastalıklarda kas iskelet sisteminde sportif rehabilitasyon sağlamak için kullanılır. Ayrıca kas iskelet sistemi dışında vasküler sorunlarda ve lenf ödemde kullanımı mevuttur. Kinezyolojik bantlama başta kas iskelet sisteminde olmak üzere çok geniş bir kullanım alanına sahiptir.

AĞRI BANDI NERELERDE KULLANILIR?

Kinezyo bant "Ağrı bandı" uygulama alanları şunlardır;

- Yumuşak doku ağrıları ve Miyofasyal ağrı sendromu

- Bölgesel kas spazmları ve kas iskelet sisteminde yumuşak doku travmaları

- Spor yaralanmaları, eklem burkulma ve zorlanmaları

- Postür (duruş) bozuklukları, skolyoz

- Bazı ortopedik cerrahi girişimler sonrası (artroplasti, bağ tamirleri vs.)

- Tendinit, bursit (tenisçi dirseği, golfçu dirseği vs.)

- Tuzak nöropatiler (karpal tünel sendromu, ulnar sinir lezyonu vs.)

- Plantar fasiit, epin kalkanei

- Fiziksel aktive ve sportif faaliyet öncesi koruyucu amaçla kas ve eklem çevresi dokularına destek vermek

BANTLAR 1 HAFTA KALABİLİYOR

Kinosiotape yani bantlama tedavisinde bantlar yapıştırıldıktan sonra uygulanan bölgede 24 saat boyunca 3 ila 7 gün arasında kalır. Bant uygulamasının nedenine göre ve hastanın iyileşme süreci de dikkate alınarak tekrarlayan seans uygulamaları yapılabilir.

Kinezyo bandın özellikleri şunlardır:

- Katkı maddesi içermez

- Fonksiyona bağlı olarak değişken gerilime sahiptir

- Yapıştırıcı özelliği tıbbi sınıf akriliktir ve ısıya duyarlıdır

- Normal atletik bant gibi kısıtlı hareket yerine serbest hareket sağlar

- Cilt benzeri esnekliğe sahiptir ve günlerce kalabilir

- Kinosiotape (bantlama tedavisi) ile dolaşım ve hareket artıyor

- Kinezyolojik bantlama uygulandığında derinin kaldırılması ile cilt ve cilt altı interstisyel alan artırıldığı için dolaşım ve hareket hızlanması sağlanır. Dolaşım ve hareketin artması o bölgede iltihaplanmayı azaltır. Böylece ağrının azaltılması, performansın artırılması, zedelenmenin önlenmesi, dolaşımın ve doku iyileşmesinin hızlanır. Banda uygulanan gerilimin derecesine bağlı olarak cilt aracılığı ile mekanoreseptörler uyarılır ve merkezi sinir sistemine sinyal gönderilir. Uygulanan bölgede ağrılı bölge üzerindeki cilt, cilt altı yumuşak dokuları kaldırarak alan yaratır böylece istenilen şekilde hareketi sınırlamak veya artırmak mümkün olur. Fazla sıvıyı lenf yollarına yönlendirerek ödemin azaltılmasını sağlanır.