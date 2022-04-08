Çölyak hastalığı ve tedavisini

Glüten proteinine bağışıklık sistemi tarafından verilen anormal yanıt sonucu ortaya çıkan çölyak hastalığı, yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Hastalığın genetik olarak duyarlı kişilerde her yaşta ortaya çıkabildiğini belirten uzmanlar, bazı bireylerde yıllarca hiç belirti vermemesi veya çok hafif seyretmesi nedeniyle uzun yıllar fark edilemeyebildiğini ifade ediyor.

Çölyak hastalığı toplumlardaki en yaygın hastalıklardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.‘Glutensiz hayata mahkûm kalmayın’ diyen Dr. İbrahim Yılmaz şunları söyledi: "Besin kaynaklı bir ince bağırsak alerjisi olan Çölyak ömür boyu diyet gerektiren bir hastalık olarak bilinir. Hastalığa buğday, arpa, yulaf, çavdar gibi tahılların içerisinde bulunan gluten isimli bir proteinin ince bağırsakta parçalanamaması neden olmaktadır, bunun sonucunda ishal, karın ağrısı, gaz-şişkinlik, kansızlık, fiziksel gelişim geriliği gibi ciddi sağlık problemlerinin oluştuğu görülür.

Çölyak hem sindirim hem de immün sistemin düzensizliğinden kaynaklanan bağırsağın inflatuar (iltihabi) hastalığıdır. Çölyak hastalarının kanlarında glutene karşı ve bu iltihap süreciyle bağlantılı olarak bağırsağın bazı ögelerine karşı oluşmuş belli antikorların (Anti-Gliadin, Anti-Endomisyum, Anti-Transglutaminaz) normalden yüksek miktarlarda bulunması da bunu ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca yapılan endoskopi ve biyopsilerde villusların kaybı ve lenfositlerin artışı tanıyı destekler. Tanı konulduktan sonraki aşamada uyulması gereken tek tedavi yöntemi ise hastanın gluten içermeyen besinlerle beslenmesidir”

GLUTEN İÇEREN GIDALARDAN ÖMÜR BOYU UZAK DURMAK GEREKLİ MİDİR?

Çözüm ömür boyu diyet değil’ diyen Yılmaz “Bütün iltihabi barsak hastalıklarında diyetsiz tedavi yapılabilmektedir. Crohn – ülseratif kolit gibi veya neden kolesterol yüksekliklerinde veya diabet şeker hastalarında hem diyet hem ilaç veriliyor da Çölyak hastalarında sadece diyet veriliyor? Çölyak’ta hem mide barsağın sindirim faaliyetleri düzenlenerek hem de İmmün sistemin bağırsakta glutene karşı verdiği aşırı duyarlılık reaksiyonunu kullanacağınız bitkisel tedavilerle ortadan kaldırmak kesin çözüm olacaktır' İfadelerini kullandı.