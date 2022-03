Çocuklarımızın odaklanma becerisinin gelişmesine nasıl yardımcı oluruz?

Çocukların odaklanmasını sağlamak kolay değildir ve birçok ebeveyn bunun için büyük mücadele verir. Endişe verici görünebilir ama içiniz rahat olsun, çocuklarda konsantrasyon sorunları gelişen teknoloji nedeniyle çok yaygındır. Akıllı telefonlar ve tabletlerin sunduğu sonsuz seçenekler arasında çocuklar yeterince çekici bulmadıkları veya beğenmedikleri videolarla oyunları hemen kapatıp yenisine geçebiliyorlar. Derslerin yavaş akması, bitmemesi, ödevlerin zor ve uzun olması çocuklarda dikkat dağınıklığının sebeplerinden biridir. Bunun dışında beslenme, uyku ve hareket gibi fizyolojik etkileri olan sebepler de odaklanma sorunlarına neden olabilir.

Çocuğunuzun kan değerlerine baktırabilirsiniz

Son araştırmalar, yüksek düzeyde doymuş yağ içeren diyetlerin aslında öğrenmeyi ve hafızayı bozduğunu ortaya koyuyor.

Dengesiz ve sağlıksız beslenen çocukların sağlık, akademik öğrenme ve psikososyal davranış ile ilgili daha fazla sorun yaşadıkları bilinmektedir. Sağlıksız beslenme, beyinde çocuğun duygusal tepkilerini, strese olan tepkilerini, öğrenme güçlüklerini ve diğer tıbbi komplikasyonları etkileyebilecek uzun vadeli sinir sorunlarına neden olabilir.

B12, Omega 3, D vitamini eksiklikleri çocuklarda fizyolojik olarak dikkat güçlüğüne neden olabilir. Basit bir kan testiyle kolaylıkla tespit edilebilir. Özellikle vücut tarafından üretilmeyen Omega 3, öğrenmede oldukça etkili bir yağ asididir. Beynimiz, vücudunuzun günlük diyetinizden alması gereken yüksek miktarda yağ asidinden oluşur.

Dokosaheksaenoik asidin beynimizde en bol bulunan yağ türü olduğu, sinir dokusunun büyümesi ve işlevi için gerekli olduğu bilinmektedir. Bu omega-3 yağ asidi, hem çocuklarda hem de yetişkinlerde hafıza, konsantrasyon ve odaklanma gibi bilişsel işlevlerde ve davranışta önemli bir rol oynar. Beyin sağlığı için bu yağ asidinin besin kaynakları arasında, kümes hayvanları ve yumurtaların yanı sıra somon gibi belirli balık ve deniz ürünleri türleri bulunur.

Hem çocuklar hem de yetişkinler, beyindeki hücreleri ve kimyasal habercileri inşa etmek ve onarmak için her gün yeterli miktarda protein tüketmelidir. B-12 vitamini, çocuklarda ve bebeklerde sağlıklı beyin ve sinir gelişimi için gereklidir.

Tüm vitaminler, sağlıklı beyin gelişimi ve konsantre olma yeteneği ile yakından ilişkili işlevler için gereklidir. Ek olarak, B-6, B-12, A ve E vitaminleri görsel hafıza için önemlidir, odaklanma ve öğrenme yeteneğini geliştirebilir.

Uyku düzeni çok önemli

Uyku, herkesin rutininin önemli bir parçası ve sağlıklı bir yaşam tarzının vazgeçilmez bir parçasıdır. Araştırmalar, düzenli olarak yeterli miktarda uyku alan çocukların dikkat, davranış, öğrenme, hafıza ve genel zihinsel ve fiziksel sağlığı iyileştirdiğini göstermiştir. Yeterince uyumamak yüksek tansiyon, obezite ve hatta depresyona neden olabilir.

Çocukların her gece en az sekiz ila on iki saat uyumaları gerekir. Uyku süreleri kişiden kişiye değişebilir. O yüzden çocuğunuzu iyi gözlemlemeniz önemlidir. Çocuğunuzun iyi bir uyku düzenine sahip olmasını sağlayın ve gece geç saatlere kadar ayakta kalmasına izin vermeyin. Bunu haftanın her gününde uygulamaya özen gösterin.

Odaklanma becerisi nasıl geliştirilir?

Çocuğunuz, söz konusu görevleri kendisinin yönetmesi için çok zor veya zorlayıcı buluyorsa, bunlara çok iyi konsantre olamayacaktır. Bu konuda yapabileceğiniz ilk şey, çocuğunuza yaşına uygun üstesinden geleceği görevler vermeniz olacaktır.

Çocuklar doğal olarak meraklıdır, ancak tek bir yerde oturup konsantre olmaları pek mümkün değil, tabii cep telefonu, tablet ya da televizyon dışında… Çocuğunuzun çalıştığı odanın dikkat dağıtıcı olmamasına dikkat edin.

Çocuğunuzla her gün kaliteli zaman geçirin. Bu, okul çalışmaları veya diğer etkinliklerinde onlara yardım etmeye çalışırken odaklarını kaybetme olasılıklarını azaltacaktır.

Evde bir sorun varsa, çocuğunuz büyük olasılıkla rahatsız olacak ve düzenli faaliyetlerine odaklanmayı zor bulacaktır. Sorunları çocuğunuzdan uzak tutmaya çalışın çünkü onun için çok zararlı etkileri olabilir.

Çocuklar bir şeye ilgi duymadıklarında, ona odaklanmakta zorlanırlar. Motivasyon eksikliği, konsantre olmayı zor bulmalarının başka bir nedenidir. Çoğu zaman, ilgi veya motivasyon eksikliği, daha ileri düzeydeki çocukları etkiler. Çocuğunuzu motive etmenin ve konuyla ilgilenmesini sağlamak için çocuğunuzun mizacına dair araştırmalar yaparak, o mizaca sahip insanların motivasyon kaynaklarını öğrenmeye çalışın.

Uygun miktarda fiziksel egzersiz olmadan, çocuğunuz tembel hale gelir ve konsantrasyon güçleri de azalır. Televizyonu kapatın, akıllı telefonları bırakın ve bilgisayarın başından kalkın. Çocuğunuzu dışarı çıkarın; birlikte bisiklet sürün, yakalayın veya köpeği gezdirin. Fiziksel egzersiz önemlidir.

Her çocuk aynı şekilde öğrenmez. Bazıları okuma ve yazmada daha iyidir, ancak diğerleri biraz daha pratiktir. Çocuğunuz için doğru öğrenme stilini bulun.

Çocuğunuzun dağınık bir çalışma alanı veya defteri varsa, bu onun öğretilenlere dikkat etmekten çok doğru materyali aramak için daha fazla zaman harcamasına neden olabilir. Çocuğunuzun okul çantasını düzenlemesine yardımcı olun ve her gün çalışmasını kontrol ettiğinizden emin olun. Çocuğunuza, uzun vadede ona büyük ölçüde yardımcı olacağı için organize olmayı öğretin.

Bunun dışında çocuklarınıza derslerde öğrendiklerini size anlatmalarını isteyin. Bunun için alacağınız bir tahta çocuğunuzu daha fazla motive edebilir. Çocuğunuz öğretmen, siz öğrenci olabilirsiniz. Unutmayın, öğrenmenin en etkili yolu öğretmektir. Bu sayede odaklanma ve öğrenme becerisini geliştirmesine yardımcı olurken kaliteli vakit de geçirmiş olursunuz.

Tüm bu tavsiyeleri uygulamanıza rağmen problemler yaşıyorsanız muhakkak bir uzmandan destek almayı ihmal etmeyin.