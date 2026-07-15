Edirne'de Meriç ve Tunca köprüleri 15 Temmuz için kırmızı beyaza büründü

Edirne'de, kış ayında yaşanan taşkının ardından İl Özel İdaresi tarafından bakım, onarım ve aydınlatma çalışmaları tamamlanan Meriç ve Tunca köprüleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyaz ışıklarla aydınlatıldı.

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Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, kırmızı ve beyaz renklere bürünen Meriç ve Tunca köprülerinin 15 Temmuz'un millî birlik, beraberlik ve demokrasi ruhunu simgelediği belirtilerek, "Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyoruz" ifadelerine yer verildi.