Borderline tedavi edilmezse ne olur?

Borderline kişilik bozukluğu, kişinin sosyal hayatını olumsuz yönde etkileyen mental bir rahatsızlık olarak bilinmektedir. Hastalığın göründüğü kişi, hem kendi hakkında hem de diğer insanların hakkındaki düşünme biçimini etkileyen bir rahatsızlık olarak bilinmektedir. Borderline hastalığı görünen kişilerin davranışlarını ve duygularını yönetemediği bilinmektedir. Aynı zamanda istikrarsız ilişki durumlarının da sıklıkla görüldüğünü söylemek mümkündür.

BORDERLİNE KİŞİLİK BOZUKLUĞU NEDİR, NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Borderline kişilik bozukluğu görülen kişilerin çevresini algılamada, düşünme tarzında ve insanlarla ilişkilerinde problem oluşturan bir rahatsızlık olarak ifade edilebilir. Bu hastalığın görüldüğü kişilerde ani bir şekilde duygu durum değişiklikleri görülmektedir. Kişinin kendisiyle ilgili ve hayatıyla ilgili olarak sürekli kararsız düşünceler içerisinde olduğu da bilinmektedir.

Borderline kişilik bozukluğunun tedavi edilmesi mümkün olmaktadır. Hastalığın tedavisinde dinamik psikoterapi tekniği kullanılmaktadır. Herhangi bir ilaç ile tedavi edilmesi mümkün değildir. Terapi sırasında borderline kişilik bozukluğu hastalarının duygularını terapiste yansıtması gerekmektedir. Aktarım ve yorumlanması sonucunda ise terapi devam eder.

BORDERLİNE TEDAVİ EDİLMEZSE NE OLUR?

Borderline hastalığının tedavi edilmesi oldukça önemlidir. Tedavi edilmemesi durumunda ise bireylerin sınırda davranışlar sergilediği görünmektedir. Kişinin genel olarak kendine zarar verecek olan eylemlerde bulunacağı görülebilmektedir. Genel olarak madde bağımlılığı, alkol kullanımı ve kendine zarar verici eylemler gerçekleştirmesi gibi durumlarla karşılaşılabilmektedir. Borderline hastalarının tedavi olmaması sonucunda intihar ederek hayatlarına son verdikleri bilinmektedir.

BORDERLİNE KİŞİLİK BOZUKLUĞU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Borderline kişilik bozukluğu görünen kişilerin çevresindeki insanlara karşı çok çabuk değişen uç duygulara sahip olduğu bilinmektedir. Kişinin benlik duygusunda bozulmalar meydana gelir. Kendine zarar verme eğilimi görülür. Tanımadığı kişilerle çok ani bir şekilde yakın ilişkiler kurarken, yakın olduğu bir kişiyle de sebepsiz yere iletişimini kesebilir. Öfke kontrolü konusunda sıkıntı yaşarlar. Ani bir şekilde gerçekleşen ruh hali değişimleri yaşarlar. Dikkatsiz eylemler gerçekleştirmesi ve kendini boşlukta hissetmesi olarak ifade edilebilir.

BORDERLİNE KİŞİLİK BOZUKLUĞU NEDEN OLUR?

Tam olarak hastalığın neden kaynaklandığı bilinmese bile rahatsızlığın gelişimine katkı sağlayan bazı faktörlerin olduğu bilinmektedir. Genetik temellerin bu hastalığın oluşumunda rol oynadığı bilinmektedir. Aynı zamanda sosyal etkenlerde bu hastalığa sebep olabilmektedir.