Koronavirüs vaka sayılarının 5 binin altına düşmesi ile birlikte gözler Bilim Kurulu’na çevrildi. Pandeminin başından beri uygulanan ve son birkaç aydır da sadece kapalı alanlarda uygulanan maske zorunluluğunun tamamen kaldırılıp kaldırılmayacağı merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske yasağı ile ilgili kararın Bilim Kurulu’nda değerlendirileceğini işaret etmişti. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu hangi gün, saat kaçta? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? İşte tüm detaylar…

Koronavirüs salgını ile ilgili gelişmeler gelmeye devam ederken Türkiye’de vaka sayılarındaki düşüş nedeniyle maske ile ilgili yeni bir kararın alınması bekleniyor. Gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak Bilim Kurulu’na çevrilirken, toplantıda okullardaki maske kullanımı ile ilgili detaylar da ele alınacak.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak Bilim Kurulu toplantısının 20 Nisan Çarşamba günü yapılacağı tahmin ediliyor.

MASKE ZORUNLULUĞU KALKIYOR MU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Artık zihnimizden çıkarma vakti geldi. Daha güvendeyiz çünkü aşımız var. Hastanelerimizde, yoğun bakımlarımızda hastalarımız azalmaktadır. Bilim kurulunda salgında gelinen son durumu ele alacağız. Bu en önemli toplantı olacak." dedi.

Koca, "Bu dönemde giderek salgının gündemimizden çıktığını söyleyebiliriz. Önümüzdeki dönemde kısıtlamalar değil kişisel önlemlerin alındığı bir sürece gireceğiz." ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR

Bakan Koca açıklamasında şunları söyledi;

Sakarya’da yaşayan vatandaşlarımızın sağlığı için daha iyi ne yapabiliriz onu konuşacağız. Salgın artık geride kaldı. İnşallah önümüzdeki dönemde sağlık gücümüzü daha da artıracağız. Salgının seyri etkisini azaltmaya başladı. Şu an 19’a yakın ilimizde yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır.

Geçtiğimiz yaz 'Maskeli son yazımız olacak' demiştim. Geldiğimiz noktada bahar geldi, o noktaya gidiyoruz.

En kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun' diye sözüm olmuştu. Endişe etmeyiniz."