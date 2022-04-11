°
Şehir seçiniz
    BİST2.4492.33EURO16.00-0.26USD14.69-0.33ALTIN922.56-0.10
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    SağlıkBeyin cerrahisi 'parkinson’a tedavi imkanı sunuyor!
    HaberlerSağlık Haberleri Beyin cerrahisi 'parkinson’a tedavi imkanı sunuyor!
    ABONE OL

    Beyin cerrahisi 'parkinson’a tedavi imkanı sunuyor!

    Beyin ve Sinir Cerrahisi Nöroşirürji Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Karkucak, son yıllarda beyin cerrahisindeki ilerleme sonucu uygulanır hale gelen derin beyin stimülasyonu işlemi sayesinde parkinson hastalığındaki şikayetlerin geriletilebildiğini belirtti.

    11.04.2022 - 18:45 | | İHA
    Beyin cerrahisi 'parkinson’a tedavi imkanı sunuyor!

    Parkinson hastalığının nöroloji servislerince tanı ve takibinin yapıldığı ve medikal tedavisinin düzenlendiğini söyleyen Opr. Dr. Karkucak, hastalığın ilerlemesi veya ilaçların yeterli gelmemesi durumlarında uygun hastalarda beyin cerrahisine başvurulabildiğini ifade etti.

    Son yıllarda aktif olarak kullanılan cerrahi tedaviden bahseden Karkucak, “Beyin cerrahisinin son yıllarda parkinson hastalığında devreye girmesi sonucu, özellikle derin beyin stimülasyonu işlemi hareket bozukluğu merkezlerinde ve nöromodulasyon merkezlerinde planlanıp uygun hastada, uygun cerrahi tedavi protokolleriyle uygulanmaktadır ve artık hareket bozukluğu, titreme, yavaş yürüme, yürüyememe gibi şikayetler çok ciddi derecede gerilemektedir. Parkinson kader değil tedavi edilebilir bir hastalıktır” dedi.

    Parkinson hastalığındaki risk gruplarından da söz eden Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Nöroşirürji Uzmanı Ahmet Karkucak, "Parkinson genellikle 60 yaş üstünde beklenen bir hastalıktır. Ancak son zamanlarda genç hasta grupları da çok aktif bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ağırlıklı olarak yüzde 90-95’i, 60-65 yaş üstü hastalarımızda görülen bir hastalıktır. Hareket bozukluğuyla kendini belli eder. Hareketlerdeki tutukluluk medikal tedavi ve ilaçlarla belli ölçüye kadar kontrol altına alınıp rahatlatılabilir. Belli bir süreden sonra ilaçların etkisinin olmadığı ya da hastalığın ilerlediği, hastaya göre de karar verilip nöromodulasyon merkezinde planlaması yapılıp, hareket bozukluğu merkezinde planlaması yapılıp cerrahi tedavi kararı verilir” diye konuştu.

    Şişkinlik ve hazımsızlığa çok iyi geliyor, doğal şifa kaynağı! Ramazan'da tüketimi arttı! Bağışıklığı da güçlendiriyor
    İlgili Haber
    Şişkinlik ve hazımsızlığa çok iyi geliyor, doğal şifa kaynağı! Ramazan'da tüketimi arttı! Bağışıklığı da güçlendiriyor
    Erkeklerde 2 kat daha fazla görülüyor
    İlgili Haber
    Erkeklerde 2 kat daha fazla görülüyor
    Kanser, kalp hastalıkları, kronik yorgunluk için şifa! Kan basıncını düşürüyor, ödem atıyor, yoğurda bir kaşık eklemek yeterli, bir ay tüketen...
    İlgili Haber
    Kanser, kalp hastalıkları, kronik yorgunluk için şifa! Kan basıncını düşürüyor, ödem atıyor, yoğurda bir kaşık eklemek yeterli, bir ay tüketen...

     

    GÜNCEL HABERLER

    Turizmin başkenti Antalya’ya nisan ayında kar yağışı!

    Turizmin başkenti Antalya’ya nisan ayında kar yağışı!

    Avusturya Başbakanı Putin'in yüzüne açık açık söyledi: İki taraf da kaybetti!

    Avusturya Başbakanı Putin'in yüzüne açık açık söyledi: İki taraf da kaybetti!

    Rusya 'askeri sonuçları olur' diye tehdit etmişti! Finlandiya ve İsveç NATO'ya üye olmaya hazırlanıyor...

    Rusya 'askeri sonuçları olur' diye tehdit etmişti! Finlandiya ve İsveç NATO'ya üye olmaya hazırlanıyor...

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Turizmin başkenti Antalya’ya nisan ayında kar yağışı!

    Turizmin başkenti Antalya’ya nisan ayında kar yağışı!

    Sıradaki Haber
    Avusturya Başbakanı Putin'in yüzüne açık açık söyledi: İki taraf da kaybetti!

    Avusturya Başbakanı Putin'in yüzüne açık açık söyledi: İki taraf da kaybetti!

    Sıradaki Haber
    Kripto para piyasası altüst oldu! Kayıp büyük, Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Shiba Inu...

    Kripto para piyasası altüst oldu! Kayıp büyük, Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Shiba Inu...

    Sıradaki Haber
    Bayram ikramiyelerine zam geliyor! Milyonlarca emekliye güzel haber, ve belli oldu

    Bayram ikramiyelerine zam geliyor! Milyonlarca emekliye güzel haber, ve belli oldu

    Sıradaki Haber