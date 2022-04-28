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    SağlıkBayramın sağlıklı geçirmenin formülü her ikramı kabul etmemek
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    Bayramın sağlıklı geçirmenin formülü her ikramı kabul etmemek

    Bayramda en çok yapılan hatalardan birinin eş, dost, akraba ziyaretlerinde ayıp olmasın diye sunulan her ikramı kabul etmek düşüncesi olduğunu belirten Diyetisyen Melisa Karataş, “Bayramlar börek, baklava, şeker veya çikolata demek değildir. Doğru seçimler yapılırsa, günü sağlıklı kurtarmak mümkün olacaktır” dedi.

    28.04.2022 - 15:30 |
    Bayramın sağlıklı geçirmenin formülü her ikramı kabul etmemek

    Altın günleri, cumartesi gezmeleri, pazar brunchları, baby shower, doğum günleri, bayramlar derken sağlıklı beslenmenin ihmal edildiğini belirten Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Melisa Karataş bayramlardan ve davetlerden geri kalmadan, sağlıklı beslenmen mümkün olabileceğini söyledi.

    “Hamur işi ve tatlı tüketimine dikkat edilmeli”

    En çok yapılan hatalardan birinin bayramda eş, dost, akraba ziyaretlerinde ayıp olmasın diye sunulan ikramı kabul etmek zorunda kalmak düşüncesi olduğunu söyleyen Dyt. Melisa Karataş, “Bayramlar börek, baklava, şeker veya çikolata demek değildir. Doğru seçimler yapılırsa günü sağlıklı kurtarmak mümkün olacaktır” ifadelerini kullandı.

    Bayram ziyaretlerine aç gitmeyin

    Bayram ziyaretlerine asla aç gidilmemesi gerektiğini dile getiren Dyt. Melisa Karataş, “Lezzetli görünen yemeklere veya ‘Bundan da tattın mı çok güzel’ teklifine karşı durmak zor olabilir ama imkânsız değildir. Bu nedenle bayram ziyaretlerine gitmeden 1 saat öncesinden tüketilen kompleks karbonhidrat ve proteinden zengin bir öğün tüketilmelidir” diye konuştu.

    Ara öğünler uzun süre tok tutar

    Dyt. Melisa Karataş, doğru seçilen ara öğünler sayesinde bayramda yapılacak besin hatalarının önüne geçilebileceğinin altını çizdi. Dyt. Karataş, “1 adet meyve ile 1 su bardağı süt veya yoğurt, 1 adet tam buğday ekmeği üzerine beyaz peynir, 7-8 adet küçük grisini ve 1 su bardağı ayran sizi uzun süre tok tutarak, bayramda yapılacak hataların önüne geçmenizi sağlayacaktır. Yapılan bayram ziyaretlerinde ise ilk olarak Türk kahvesi, filtre kahve veya yeşil çay tüketerek ve arkadaşlarınızla sohbet ederek zaman kazanabilirsiniz” şeklinde konuştu.

    “Sofrayı göremeyeceğiniz yere oturun”

    Besinlerin insanlarda, görme, tatma, koklama ve çiğneme gibi beyinde refleks tepkileri uyandırabileceğini vurgulayan Dyt. Melisa Karataş, şu bilgileri paylaştı: “Bu istemsiz reflekse karşılık olarak ‘Gözden uzak olan gönülden ırak olur’ deyişine uyarak .” bayram ziyaretlerinde açılan sofraların olduğu yerde değil, gözümüzün göremeyeceği yere oturmak besinlere karşı koymamıza yardımcı olacaktır.”

    Dyt. Karataş, “Ziyaret edilen yerlerde pişman olacağımız yiyecekler tüketirseniz, kaçamak yapılan gün dışında diğer günler diyetinize sadık kalarak toparlamayı başarabilirsiniz” diyerek önerilerini sonlandırdı.

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