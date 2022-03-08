Aşılama tedavisi ve tüp bebek tedavisinin farkları nelerdir?

Aşılama tedavisi ve tüp bebek tedavisi aslında birbirine benzer anlamlar ifade etse de teknik olarak tamamen farklı yöntemlerdir. Aşılama tedavisini genellikle açıklanamayan gebelik durumlarında tercih etmekteyiz. Aşılama tedavisinde; bir yumurta geliştiren bir hastamızda iki veya üç yumurta geliştirmeyi hedeflemekteyiz ve yumurtalar büyüdükten sonra eşinden aldığımız spermlerin en hareketli olanlarını seçerek uygun zamanda rahim içine enjekte etmekteyiz. Tüp bebek tedavisinde ise uyarım tedavisinde kullandığımız ilaçların dozu biraz daha farklı ve daha yüksek dozdadır. Ardından hem yumurtaları bir ultrason aracılığıyla hem de eşinden spermlerini dış ortama almaktayız. Aşılama tedavisinde sadece spermleri dış ortama alıp, işlemden geçirip uygun zamanda rahim içine enjekte ederken; tüp bebek tedavisinde hem yumurtaları hem de spermi tamamen dışarı alıyoruz, laboratuvar ortamında döllenmeyi sağlıyoruz ve oluşan embriyoları 3. veya 5. gün rahim içine transfer ediyoruz.