Yemek duası nasıl okunur? Yemek duasının Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri...

Ramazan, Müslümanların Kuran'ın Hz.Muhammed'e vahyedildiğine inandıkları İslami takvimin dokuzuncu ayıdır. Bu ay, sabır, şükür, irade ayıdır. Bu yüzden dua etmek, oruç tutmak, sadaka vermek, zekat vermek bu ayın en önemli ibadetlerindendir. Ailecek bir araya gelinen iftar ve sahur sofraları duaların yapıldığı, şükürlerin dile geldiği en önemli anlardandır.

Peygamber Efendimiz, yemek yedikten sonra Allah'ın kendisine sunduğu bu güzel nimetler için şükür duası edermiş. Tüm insanlara da yemek yedikten sonra Allah'a şükretmek gerektiğini beyan etmiştir. Edilen duanın ve şükrün genel olarak bir kalıbı yoktur. Yani bu dualar genel olarak içinizden geldiği şekilde yapılır. Fakat günümüzde pek çok yemek duası örneği vardır. Yine bunlardan da faydalanarak Allah’a verdiği nimetlerden dolayı şükürlerinizi sunabilirsiniz.

YEMEK DUASI NEDİR?

Sofra duası olarak da adlandırılan yemek duası, yediğimiz öğünlerden sonra okunan şükür duasıdır. Diğer bir manası ile sünnet olarak kabul edilir ve büyük sevabı vardır. Çünkü her ne kadar insan kendi kazanıp bu nimetleri sofrasına koymuş olsa da önünü açan ve kazanç elde etmesi için insana iş imkanı şansı veren yine Allah’tır. Yüce Allah bir kimsenin hayatına direkt olarak müdahale etmez. Bunu dolaylı yollardan yapar.

Bugün sofranızda olan ve karnınızı doyurduğunuz her nimet Allah’ın size olan lütfudur. Siz O’nun vermiş olduğu bu nimetlerden faydalandıktan sonra teşekkür mahiyetinde şükrederiz. Bu şükürler her zaman bize geri döner. Sofranız her daim bol ve bereketli olur. Yemek duası bu tip sebeplerden dolayı da oldukça önemlidir. Aynı zamanda tabakta yemek bırakmamak, karnını doyuracak kadar yemek, fazlasına göz dikmemek, yemekleri yapan kişiye eline sağlık demek de birer sünnettir.

YEMEK DUASI NASIL OKUNUR?

Yemek duası yemekten sonra Allah’a verdiği nimetler için şükür edecek şekilde okunmalıdır. Genel olarak insanlar içinden geldiği gibi tüm kalbi ile Allah’a şükürlerini sunarlar. Fakat pek çok kişi bu duayı tam manasıyla okumak ve her şey için şükretmek ister. Bu yüzden örnek olabilecek pek çok dua etme çeşidi İslam alimleri tarafından yazılmıştır. Kendi cümlelerinizle ettiğiniz duanın yeterli gelmediğini düşünüyorsanız; alimlerin yazmış olduğu en ideal dua örneklerinden faydalanabilirsiniz.

Genelde yemek duaları yemekten önce okunur. Önce Allah’ın verdiği nimetlere şükredilir ve daha sonra yemeğe başlanır. Yemek bittikten sonra kanınızı doyurduğunuz için yeniden şükür edebilirsiniz. Daha sonrasında ise yemeği yapan kişiye teşekkür edebilirsiniz. Yine bunlarda birer sünnettir. İnsanların en çok kafasının karıştığı durum ise yemek dualarının okunma dilidir. Yemek duasını ister Arapça isterseniz de Türkçe okuyabilirsiniz. Burada önemli olan dil değil, niyettir.

Arapça bilmeyen bir kimse duayı Arapça okuduğunda hiçbir şey anlamayacaktır. Önemli olan diğer bir durum kişinin kendi ettiği duayı biliyor ve anlıyor olmasıdır. Kendi dilimiz olan Türkçeyi kullanarak Allah’a şükürlerinizi sunabilirsiniz. Zaten daha öncede belirttiğimiz gibi amaç sadece dua etmek değil, insanın içindeki niyet ve ettiği duanın faziletini kendisinin de anlamasıdır. Bu yüzden dualarınızı anladığınız, konuştuğunuz bir dilden yapmanız sizin için daha hayırlı olacaktır.

YEMEK DUASI ÖRNEKLERİ NELERDİR?

Yemek duasının asıl amacı soframıza gelen nimetlerden ötürü Yüce Allah’a şükranlarımızı ve karnımız doyduğu için şükürlerimizi sunmaktır. İnsanın içinden geldiği takdirde bu cümleleri bile kurmak yeterlidir. Lakin daha önce de bahsettiğimiz gibi pek çok insan bu şükranları sunmak ve şükretmek için doğru kelimeleri seçip seçmediğini bilmek ve daha fazlası için araştırmalar yapıyor. O halde İslam alimlerinin hazırlamış olduğu örnek yemek dualarından yararlanabilirsiniz.

Bu dualar içerisinde kişinin temiz duygularla Allah'a olan minnettarlığından bahsedilmektedir. Dualar çoğu kez bizi yokluktan var eden ve bizleri giydirip, doyuran Yüce Allah'a hamdolsun diye başlamaktadır. Böylece hem Allah’ın ismini zikrederiz hem de verdiği nimetler için şükürlerimizi sunarız.