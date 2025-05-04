Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi hastaneden çıkarıldı
04.05.2025 - 09:32Güncellenme Tarihi:
Dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi, Zincirlikuyu Camii Gasilhanesi'ne götürüldü.
Tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi hastaneden alındı. Önder'in cenazesi Zincirlikuyu Camii Gasilhanesi'ne götürüldü.
Tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi hastaneden alındı. Önder'in cenazesi Zincirlikuyu Camii Gasilhanesi'ne götürüldü. #SırrıSüreyyaÖnderhttps://t.co/Zw713gRxdg pic.twitter.com/SQx7Aa0ydC— Vatan (@Vatan) May 4, 2025