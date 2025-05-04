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Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi hastaneden çıkarıldı

04.05.2025 - 09:32Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Yılmaz OKUR / İSTANBUL, (DHA) -

Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi hastaneden çıkarıldı

Dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi, Zincirlikuyu Camii Gasilhanesi'ne götürüldü.

Tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi hastaneden alındı. Önder'in cenazesi Zincirlikuyu Camii Gasilhanesi'ne götürüldü.

Sırrı Süreyya Önderin cenazesi hastaneden çıkarıldı

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