İçine et eklenerek yapılan yemekler hem lezzet hem de vitamin ve mineral bakımından sıkça tüketilen tatlar arasında olmaktadır. Et, protein bakımından zengin olan bir gıda maddesi olmaktadır. Et kullanılarak birbirinden farklı lezzette çeşit çeşit yemekler hazırlamak mümkündür. Bu yemeklerden biri de mutfaklarda sürekli yer alan Tas kebabı olarak ifade edilmektedir.

TAS KEBABI TARİFİ

Tas kebabı et yemeyi sevmeyenlerin bile severek tüketebileceği bir lezzettir. Sebzeler ve etin uyumlu bir hali olan bu yemeğe yöreden yöreye eklenen malzemeler farklılık göstermektedir. Bu yemek için ana malzemeler kuşbaşı et ve patates olarak belirtilmektedir. Tas kebabı yapılırken dikkat edilmesi gereken nokta etin ve patatesin pişme durumunun iyi ayarlanması gerekmektedir.

Etler lokum kıvamında olurken patateslerinde yumuşak olmasına özen gösterilmesi gerekmektedir. Tas kebabı protein, karbonhidrat ve yağın harmanlandığı bir yemek olduğu için kullanılacak malzemelerin oranının iyi ayarlanması gerekmektedir. Özellikle kullanılacak yağ oranının fazla olmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Farklı yöntemler kullanılarak pişirilen tas kebabı genellikle ocakta pişirilmesi tercih edilen bir yemek olmaktadır. Tas kebabının yapılışı ve malzeme listesi şu şekilde olmaktadır:

TAS KEBABI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Yarım kg kuzu ya da dana kuşbaşı et

2 patates

1 soğan

1havuç

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı kuyruk yağı ya da tereyağı

2 yada 2.5 su bardağı su

karabiber, kırmızıbiber

TAS KEBABI YAPILIŞI

Tencere ocağa alınır ve yağ eritilir eriyen yağa etler eklenerek suyunu çekene kadar kavrulur. Soğan ince ince doğranır ve etin üzerine eklenir daha sonra salçalar eklenerek kokusu çıkana kadar kavurulur. Sıcak su eklenerek kaynamaya bırakılır küp küp doğranmış patates ve havuç eklenir. Baharatlar ve tuz eklenerek pişmeye bırakılır. Malzemeler yumuşayınca yemek hazır hale gelir. Sıcak olarak servis yapılması önerilmektedir.

EVDE TAS KEBABI NASIL YAPILIR?

Tas kebabı et kullanılarak yapılan basit ama lezzetli bir yemek olmaktadır. Bu yemeği oluşturan etin kuzu kuşbaşı olarak tercih edilmesi hem daha iyi pişmesini hem de yemeğin daha da lezzetli olmasını sağlamaktadır. Evde ocak üstünde, taş fırınlarda ya da kuyuda olmak üzere farklı pişirme tekniklerinin kullanıldığı bu yemek her hali ile lezzetli bir yemek olarak ifade edilmektedir. Evde tas kebabı yapmak isteyenlerin bu yemek için gerekli olan et, soğan, sarımsak, patates, havuç ve kuyruk yağı ya da tereyağını temin etmeleri gerekmektedir.

Tüm malzemeler hazırlandıktan sonra önce etler yağda bir süre kavrulur. İyice kavrulan etlerin üzerine yemeklik doğranmış soğanlar eklenir ardından da salça eklenerek kavrulmaya devam edilir. Küp şeklinde doğranmış patates, sarımsak ve havuç da eklenerek bir miktar su ilavesi yapılır ve pişmeye bırakılır. Kekik, karabiber gibi baharatlar eklenerek yemeğin lezzetine lezzet katmak mümkün olmaktadır. Kısık ateşte tüm malzemeler yumuşayana kadar pişirilmesi gerekmektedir.