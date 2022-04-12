Özenle hazırlanmış iftar sofralarının olmazsa olmazı tatlılar. İftarda hem sunumuyla hem de lezzetiyle hem göze hem de mideye hitap eden tatlılar hazırlamak ise çok kolay. İftara ne yapsam fiyor kolay tatlı tarifi arayanlar için işte istiridye tatlısı tarifi ve yapılışı…

İSTİRİDYE TATLISI TARİFİ

İstiridye Tatlısı Malzemeleri

250 gr. tereyağı veya margarin – oda sıcaklığında

1 su bardağı irmik

1 su bardağı ceviz içi – çekilmiş

2 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

3 yemek kaşığı tahin

2 + ¼ su bardağı un

Şerbeti için Malzemeler

3 su bardağı toz şeker

4 su bardağı su

4 – 5 damla limon suyu

İSTİRİDYE TATLISI NASIL YAPILIR?

Şerbeti için;

Bir sos tenceresinin içerisine su ve toz şekeri ilave edip kaynamaya bırakın.

Şerbetiniz kaynayınca içerisine limon suyunu ilave edip birkaç dakika daha kaynatın.

Ardından ocaktan alın ve soğutun.

İSTİRİDYE TATLISI YAPILIŞI

Bir karıştırma kabına margarin, irmik, ceviz, yumurta, kabartma tozu ve tahini ekleyin.

Bir çatal yardımıyla iyice karıştırın.

Ardından unu ekleyin ve yoğurun.

Hamurunuzu iyice yoğurup hafif yumuşak bir hamur elde edin.

10 dakika kadar hamurunuzu dinlendirin.

Birleştirmek için;

Hamurunuzdan cevizden biraz büyük parçalar kopartın.

Ardından elinizde yuvarlayın ve çok hafif bastırın.

Bir çay bardağının ağız kısmıyla 4 tane yarım ay olacak gibi istiridye şekli verin.

Hazırladığınız tatlı hamurlarınızı cam fırın kabınızın içerisine dizin.

180 derecede önceden ısıtılmış fırında 30 – 35 dakika pişirin.

Fırından çıkan tatlınızın üzerine şerbetini verin ve şerbetini çekmesini bekleyin.

Şerbetini çeken tatlınızın üzerine toz antep fıstığı ya da toz ceviz gezdirerek servis edin.