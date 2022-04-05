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    RamazanKolay çorba tarifleri: Yarmalı Yoğurt Çorbası nasıl yapılır? Yarmalı Yoğurt Çorbası tarifi yapılışı!
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    Kolay çorba tarifleri: Yarmalı Yoğurt Çorbası nasıl yapılır? Yarmalı Yoğurt Çorbası tarifi yapılışı!

    Arda'nın Ramazan Mutfağı yeni bölümleriyle Ramazan boyunca ekranlara gelmeye devam edecek. Programın yayınlanan yeni bölümünde Arda Türkmen, iftara yapabileceğiniz kolay çorba tarifini paylaştı. Peki, Yarmalı Yoğurt Çorbası nasıl yapılır? İşte Yarmalı Yoğurt Çorbası tarifi yapılışı ve malzemeleri…

    05.04.2022 - 10:57 |
    Kolay çorba tarifleri: Yarmalı Yoğurt Çorbası nasıl yapılır? Yarmalı Yoğurt Çorbası tarifi yapılışı!

    Arda Türkmen’in sunduğu, Arda'nın Ramazan Mutfağı bu Ramazan’da da ekranlarda olmaya devam ediyor. Haftanın 6 günü ekranlarda olan Arda’nın Ramazan Mutfağında İftar için birbirinden lezzetli tarifler ekranlara gelecek. Yayınlanan son bölümde Arda Türkmen, yapımı kolay, lezzetli ve içinizi ısıtacak yarmalı yoğurt çorbası tarifini paylaştı. Peki, Yarmalı Yoğurt Çorbası nasıl yapılır? İşte Arda’nın Ramazan Mutfağı Yarmalı Yoğurt Çorbası tarifi yapılışı ve malzemeleri…

    YARMALI YOĞURT ÇORBASI TARİFİ

    Yarmalı Yoğurt Çorbası Malzemeleri

    4 yemek kaşığı yoğurt

    2 yemek kaşığı un

    1 adet yumurtanın sarısı

    5 su bardağı su

    ½ su bardağı yarma buğday – haşlanmış

    ½ su bardağı nohut – haşlanmış

    Tuz

    Üzeri için Malzemeler

    2 yemek kaşığı tereyağı

    1 tutam kuru nane

    1 tutam pul biber

    Kolay çorba tarifleri: Yarmalı Yoğurt Çorbası nasıl yapılır Yarmalı Yoğurt Çorbası tarifi yapılışı

    YARMALI YOĞURT ÇORBASI NASIL YAPILIR?

    Çorba tencerenizi tezgaha alın. Yoğurt, un, yumurta sarısı ve suyu ilave edip bir çırpma teli yardımıyla karıştırın. Ardından ocağa alın ve karıştırarak kıvam almasını sağlayın. Kıvam alan çorbanın içerisine haşlanmış yarma buğday ve nohudu ilave edip orta ateşte ara ara karıştırarak kaynamaya bırakın. Kaynayan ve koyulaşan çorbanızın altını kısın. Ayrı bir tavada tereyağını eritin ve üzerine kuru nane ve pul biberi ilave edip çevirin. Çorbanızı kaselere pay edin ve hazırladığınız yağı çorbaların üzerine gezdirerek servis edin.

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