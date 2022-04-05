Ramazan ayının gelmesi ile birlikte öğün sayısının düşmesi ve uzun süren açlık saatleri yetersiz beslenmeye neden olur. Bu da gün boyu halsizlik ve yorgunluğa neden olarak oruç tutan kişiyi zorlayabilir. Uzun süreli açlıkla başa çıkmak için sahur sırasında tüketilen besinler önemlidir. Sahurda susatmayacak yemekler yenmesi rahatlıkla oruç tutmanın da en önemli püf noktası. Sahurda tüketilen besinler eğer doğru tercih edilirse gün boyu enerji sağlar. Peki, Susatmayacak sahur yemekleri nelerdir? Sahurda neler yenmelidir? İşte sahurda yenilmesi gereken besinler…

SUSATMAYACAK SAHUR YEMEKLERİ NELERDİR?

Sahurda genellikle doğru besinler tüketilmelidir. Sahur, kahvaltı öğünü gibi görülmelidir. Sahurda yumurta, peynir, yoğurt ve süt benzeri protein kaynakları tüketilmelidir. Proteinler kişiyi uzun süre tok tutar. Bunun yanı sıra ramazanın daha rahat geçmesini de sağlar. Doyurucu bir sahur için besin değeri yüksek gıdaların tüketilmesi gerekmektedir. Genellikle tam tahıllı ve kepekli ekmekler tüketilmelidir. Çavdar ekmeği de sağlıklı olduğu için kişiyi uzun bir süre acıktırmaz. Bu ekmekler sayesinde kan şekeri dengelenerek uzun bir süre tokluk sağlanır. Sahurda proteinlere de çok dikkat edilmelidir. Sahurda tüketilen her bir besin çok büyük bir öneme sahiptir.

SAHURDA NELER YENMELİDİR?

Sahurda tüketilecek gıdalara çok dikkat edilmelidir. Uzun süre aç kalınacağı için tüketilen gıdaların kişiyi susatmaması gerekir. Sahurda lifli besinler çok fazla tüketilmelidir. Ayrıca lifli gıdalar kabızlık görülmesi riskini de azaltacaktır. Sahurda bol bol yeşillik ve mevsim meyveleri tüketilmelidir. Yulaf ezmesi, sebze ve meyve tüketildiğinde sağlıklı bir beslenme de oluşur. Bu sayede oruç tutarken de daha etkili ve güçlü kalınır. Sahurda sıvı alımına dikkat etmek gerekir. Genellikle çorba, ayran, meyve sularıyla susuzluk ihtiyacı da giderilmiş olacaktır. Bol bol sıvı tüketilmesi susuzluk ihtiyacının önüne geçer. Sahurda yemek yendikten sonra su tüketimine ağırlık verilmelidir.

SAHURDA BESLENMEYLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER

Sahur ramazan ayında kahvaltı yapmak gibidir. Sahurda tüketilecek besinler özenle seçilmelidir. Bu sayede iftar vaktine kadar susuzluk ve açlık da hissedilmez. Sahur sürecinde bol bol sıvı alarak geçirmek önem taşıyor. Özellikle de çorba ve ayran gibi gıdaların tüketilmesi de susuzluk ihtiyacını gidermesi açısından önemlidir. Makarna ve hamur işleri tüketildiğinde kişi daha fazla susayabilir. Bu nedenle sahurda beslenme çok önemlidir.

SAHURDA NELER YENMEMELİDİR?

Sahurda yenilmeyecek belli başlı besinler bulunmaktadır. Özellikle buğday unu ile hazırlanan yemekler kişiyi daha çabuk acıktırır. O yüzden iftar gelene kadar susuzluk da yaşanabilir. Sahurda mutlaka çorba ve salata tüketilmesi gerekiyor. Çok yağlı ve soslu yiyecekler sahurda hem kilo aldırır hem de gün boyu susuzluk yaşamanıza neden olabilir. Sahur sırasında bol bol meyve ve sebze tüketilmelidir. Şekerli besinler de sık sık acıkmalara neden olabilir. Şekerli gıdalar, işlenmiş gıdalar ve asitli içecekler susuzluk yaşatabilir.