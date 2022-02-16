Şifa duası nasıl okunur? Şifa duasının Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri...

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi çoğu kişiyi manevi olarak zorluyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte insanlığın koronavirüsle savaştığı bu dönemde pek çok kişi hastalarının iyileşmesi ve şifa bulması için yapılacak duaları araştırıyor. Ramazan ayının manevi ikliminde okuyabileceğiniz Kur'an'ı Kerim'den pek çok şifa ayeti ve şifa duası bulunuyor.

ŞİFA DUASI NEDİR?

Şifa duası, başa gelen sıkıntı ve hastalıkları çözmek için okunan, tedavi edici etkisi bulunan bir duadır. Peygamber Efendimiz Muhammed (s.a.v.) pek çok hastanın tedavisini şifa duası okuyarak gerçekleştirirdi. Bu nedenle şifa duası günümüzde de hasta yakınlarının en çok merak ettiği dualar arasında yer alır. Şifa duası Allah'tan hasta kimseler için şifa ve yardım dilenen bir duadır. Dua okunduktan sonra Allah isterse, hastalıklar en kısa sürede şifasını bulur ve ortadan kalkar.

Şifa duasının faydaları saymakla bitmez. Hem duayı okuyana hem de okunana faydası olan şifa duası, Allah'ın rahmetini kullarına bahşetmesini sağlar. Bu şekilde çözülmeyecek dertler çözülür, tedavisi olmayan hastalıklar şifa bulur.

ŞİFA DUASI NASIL OKUNUR?

Peygamber Efendimiz Muhammed (s.a.v.), hastaların iyileşmesi için Allah'tan şifa dilerdi. Bunun için farklı şifa duaları okurdu. Bu dualar vesilesiyle hasta kişinin başındaki şer ve musibetler ortadan kalkar, kişi kısa sürede sağlığına kavuşurdu. Bu duaların günümüzde de pek çok hasta yakını ve hasta tarafından okunması, Allah istediği takdirde hastalıkların tez zamanda çare bulmasını sağlar.

ŞİFA DUASININ TÜRKÇE ARAPÇA OKUNUŞU VE TEFSİRİ

Peygamber Efendimiz Muhammed (s.a.v.)'in okuduğu bazı şifa duaları şu şekildedir:

1- Arapça Okunuşu: Es'elü'llâhe'l-azîm. Rabbe'l-arşi'l-azîm en yeşfiyeke.

Türkçe Manası : Arş-ı Azmin Rabbi olan Allahü Azîmüşşan'dan sana şifalar ihsan etmesini diliyorum.

2- Arapça Okunuşu: Allahümme Rabbenâ. Ezhibi'l-be'se, işfi, ente'ş-Şâfi. Lâ şifâen illâ şifâüke, şifâen lâ yuğâdiru sekamen.

Türkçe Manası: Allah'ım sen ki bütün insanların Rabbi olan. Bu hastanın ızdırabını ortadan kaldır. Hastaya şifa ver. Sen şifa verensin. Senden başka şifa yaratan olmaz. Sadece senin şifan var olur. Bu kuluna hastalıktan eser kalmayacak şekilde bir şifa ihsan eyle.

Bunlar dışında en tesirli ve etkili olduğu düşünülen, bu nedenle de sıklıkla okunan başka bir dua daha vardır. Bu dua etkisi nedeniyle herkesin bilmesi gereken dualar arasında yer alır.

Şifa Duası Arapça Okunuşu: Ezhibil-be'se rabben'nasi eşfi ve enteş'şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame.

Türkçe Manası: Bu hastalığı gider ey Rabbim! Şifa ver, çünkü şifa verici olan sensin. Senin vereceğinin şifa dışında başka bir şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki geride hiçbir hastalık kalmasın.

(Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19)

RAMAZAN AYINDA ŞİFA DUASI OKUMANIN YARARLARI VE FAZİLETLERİ

Şifa duası her daim okunması gereken bir duadır. Bu duanın en kutsal ay olan Ramazan Ayı'nda okunması hastalıkları tez zamanda ortadan kaldırır, hastaların en hayırlı şekilde şifa bulmasını sağlar. ramazan Ayı'nda okunan duanın Allah katında değeri büyüktür. Bu nedenle bu ayda hangi dua okunursa okunsun tefsiri ve etkisi de o kadar fazla olur. Bolluk, bereketlik ve hayır ayı olan Ramazan Ayı'nda şifa dualarının ve ayetlerinin okunması, Allah'ın rahmet ve rahiminin kul üzerine tefsir etmesini sağlar. Bu kutsal ayda hastalıklar yok olur, hastalar tez zamanda ayağa kalkar ve iyileşir. Bu nedenle yakını ya da kendi hasta olan kimselerin on bir ayın sultanı Ramazan Ayı boyunca şifa duası ve ayeti okumaları hem onların hem de yakınlarının faydasına olur.