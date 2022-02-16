Sekine Duası nasıl okunur? Sekine Duasının Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri... Ramazan Ayında Sekine Duası yararları ve faziletleri...

Sekine Duası, dilek ve istek duaları arasında oldukça etkili bir duadır. İslam alimleri bu duanın devamlı olarak üzerinde durmuş, müminlerin okuması gereken önemli dualardan biri olduğuna kanaat getirmişlerdir. Sekine duasını okuduktan sonra en çok istediği şeyin gerçekleştiğini söyleyen pek çok kişi vardır. Bunun yanı sıra Sekine Duası gerek sözleri bakımından gerekse anlamı bakımından kutsal dualar kategorisinde yer almaktadır.

Sekine Duası Nedir?

Sekine duası gelişi güzel uydurulmuş bir dua değildir. Kuran-ı Kerim içerisinde yer alan surelerden 19 ayet bir araya getirilmiştir. Allah'ın 6 esmasına aittir. Bir dileğinin olmasını canı gönülden isteyen kişiler bu duayı okumalıdır. İslam alimlerine göre mutlaka okunması gereken dualar arasında yer alır. Sadece kişi kendi değil aynı zamanda yakın çevresine de bu duayı öğretebilir ya da tavsiye edebilir.

Sekine Duası Faziletleri Nelerdir?

Sekine Duasının gerçekten ve yürekten okuyan kişi, gerek kişisel hayatında gerekse iş hayatında yaşadığı pek çok problemden kurtulabilir. Ayrıca kişinin yaşamış olduğu ruhsal ve bedensel sıkıntılar varsa, Sekine Duasını okuyarak bu sıkıntıların tez zamanda üzerinden kalmasını da dileyebilir. Kimi zaman ailevi problemler, evde yaşanan kavgalar, huzursuzluk gibi hane içindeki konularda da Sekine Duası bu kara bulutların dağılması için okunmaktadır.

Kişi pişman olacağı bir olaya karışmışsa ya da pişman olacağı bir şey yapmışsa Sekine Duasını okuyarak tövbe edebilir. Lakin kişinin aynı günaha bir daha uzanmaması oldukça önemlidir. Çünkü kişi bir kez tövbe ettiğinde en başta Allah’a bir söz vermiş olur. Aynı zamanda kişi şifa bulmak, unuttuğu bir şeyi hatırlamak ya da kaybettiği değerli bir eşyasını bulmak için de Sekine Duasına başvurabilir.

Çocukların üzerine okunan Sekine duası, onlara zihin açıklığı verir, onları ferahlatır ve sıkıntılarından kurtulmasına yardımcı olur. Ayrıca Sekine Duası yürekten okunduğunda düşmandan gelebilecek her türlü kötülüğe bir kalkan olacaktır. Duayı içten okuyan kimse günah işlemekten uzaklaşmalı, nefsine hakim olmalı ve yalnız Allah'a sığınmalıdır. Eğer dileklerinin gerçekleşmesini istiyorsa kendisi de kötülükten uzak durmalı ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmelidir. Böylece duanın etkisi artacaktır.

Sekine Duasının Faydaları Nelerdir?

Sekine Duasının faydaları yalnız şimdiye kadar saydıklarımızla yeterli değildir. Pek çok kaynakta belirtildiği üzere Sekine Duasını okumak kişiyi feraha kavuşturur. Bir dileğiniz bir isteğiniz varsa temizlenip abdestinizi alabilir, en temiz kıyafetlerinizi giyerek namaza durabilir ve namaz sonunda Sekine Duası okuyarak Allah'a dileklerinizi iletebilirsiniz.

Sekine Duası Ne Zaman Okunmalıdır?

Aslında dua etmenin belirli bir zamanı yoktur. İstediğiniz her zaman ellerinizi açıp Rabbimize dua edebilirsiniz. Bazı İslam alimleri ise bu duanın yatsıdan sonra okunması gerektiğini beyan etmektedir. Yatmadan hemen önce Sekine Duası okuyabilirsiniz. Ayrıca sabah namazı kılınmadan önce de yine Sekine Duası okunabilir. Sabah namazı vakitlerinde genelde Allah'ın dilek kapılarının açık olduğu rivayet edilmektedir.

Ramazan Ayında Sekine Duası Okumak

Sekine Duasını anlamak oldukça önemlidir. Yani yalnızca okumak ve dilek dilemek değildir içerisinde yatan gizli şifrelerdir. Yani okuduğunuz bir şeyi anlamanız ve bunu hayatınıza endekslemeniz çok önemlidir. Ahiret gününü hatırlamalı ve o güne hazırlanmalısınız. Yaşadığınız tüm bu sıkıntıların bir telafisi olduğunu bilmeli ve bunu telafi etmek için önce siz elinizden geleni yapmalısınız. Ettiğiniz dualarda tüm iyiliğinize, dürüstlüğünüze ve emeğinize katkıda bulunacaktır.

Eğer insan bir şeyi canı gönülden istiyorsa ve istediği şeyin başka bir kimseye herhangi bir zararı yoksa Allah, o kişinin bu isteğini hayırlısıyla kabul edecektir. Kuluna güzel bir yol açacak ve bu yolda ilerlemesi için kendisine bir işaret gönderecektir. Önemli olan temiz kalbinizle Allah’ın size gönderdiği işaretlere odaklanmak ve günahtan uzak durmaktır.