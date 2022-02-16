Ramazan'da yapılması gerekenler neler? Ramazan ayında günlük hangi ibadetler yapılmalı?

Mübarek ramazan ayı geldi çattı. Ramazan ayında yapılacak ibadetler de sorgulanmaya başladı. Kur-an'ı Kerim'in indiği ay Ramazan ayında hangi ibaderetlerin yapılacağı merak ediliyor. Peki, Ramazan'da yapılması gerekenler ibadetler nelerdir?

Ramazan'da yapılması gerekenler neler?

Ramazan ayında her Müslüman oruç tutarak, ibadetini yerine getirir. Fakat Ramazan ayında sadece oruç tutmak yeterli değildir. Çeşitli ibadetler yaparak, bu mübarek ayı bir Müslüman olarak daha doğru ve verimli geçirebilirsiniz. Ramazan ayında özellikle teravih namazları kılmak, Kuran okumak ve bunların her birini cemaatle beraber yapmak gerekir.

Ramazan ayı, Müslümanlar için ibadetlerin en çok olduğu aylardan birisidir. Bu ayda cemaatle, toplu olarak yapılan ibadetler çok önemlidir. Bu sebeple, namazları ve duaları cemaatle yapmaya özen göstermek gerekir. Ayrıca orucu açmadan önce mutlaka iftar duası okuyarak, orucu daha bereketli hale getirmelisiniz.

Ramazan ayında günlük hangi ibadetler yapılmalı?

Ramazan ayında Müslümanların yapabileceği çeşitli ve pek çok ibadet bulunmaktadır. İşte Ramazan ayında yapılması gereken ibadetler;

1- Ramazan ayında ilk yapılması gereken ibadet oruç tutmaktır.

2- Ramazan ayı boyunca teravih namazı kılmak,

3- Kuran okuyup, bol bol dua etmek,

4- Namazları toplu olarak cemaatle kılmak,

5- iftar etmek ve toplu olarak iftar ettirmek,

6- Sahur yapmak,

7- İnsanlara iftarda ikramlar etmek, ihsan etmek.

8- Bol bol Kelime-i Tevhid söylemek,

9- Ramazan umresi yapmak,

10- Sabır dilemek,

11- Af dilemek.

Ramazan ayında dikkat edilmesi gerekenler

Ramazan ayında her Müslüman oruç tutar, sahur yapar ve gerekli ibadetlerini yerine getirir. Fakat Ramazan'da hem oruç tutarken hem de iftar ya da sahur yaparken dikkat edilmesi gerekenler vardır. İşte Ramazan ayında dikkat edilmesi gerekenler;

- Ramazan ayında orucu niyet ederek tutmak gerekir. Niyeti sesli olarak yapmak şart değildir. Müslümanın gece vakti sahura kalması ve sahur yapması da niyet yerine geçmektedir.

- Gece eğer niyet etmiş olur fakat bu niyetten vazgeçmek isterseniz imsak zamanına kadar oruç tutmaktan vazgeçmeniz gerekir.

- Ramazan ayında oruç tutarken tutulan oruç için ayrı niyet edilmelidir. Çünkü iftardan sonra oruç bozulduğu için her gün tutulan oruç ayrı bir ibadet olarak sayılmaktadır.

- Ramazan’da oruç tutacak kişiler akşamdan başlayarak ertesi günün imsak zamanına kadar niyet edilebilirler. Bu niyeti gerçekleştirdikten sonra sahura kalkmadan da orucunuzu tutabilirsiniz.

Ramazan ayında duaların önemi

Ramazan ayı, tüm yılın en bol bereketli ve ibadet dolu ayıdır. Bu ayda yapılacak dualar ve ibadetler artmaktadır. Özellikle Ramazan ayında 2 duaya önem verilir. Bu dualar sahur ve iftar duasıdır. İftar duası, Müslümanların iftarlarını açmaması için şükür amaçlı yapılan duadır. Sahur duası ise sahur yapmadan önce yapılması gereken dualardan birisidir.

İftar ve sahur duası yapılırken hem Allah'a şükredilir hem de günahlar için af dilenir. Bu nedenle orucu açmadan ve oruç için sahur yapmadan önce mutlaka bu dualar okunmalıdır. Sahur duasında; günahlardan arınmış bir halde ertesi günün orucunu açmak için dua edilir.

İftar duasında ise; Allah'ın verdiği tüm nimetlere ve afiyete şükredilirken, zorluğa ve sıkıntıya karşı Allah'tan yardım istenerek iftar açılır. Tüm bu dualar ile geçirilen Ramazan ayı kişiler için daha bereketli ve ibadet dolu olacaktır.