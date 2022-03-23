Ramazan ayına kısa süre kaldı. Uzmanlar oruç tutacaklara sağlık ile ilgili önerilerde bulunuyor. Oruç tutan pek çok kişinin Ramazan’da yaşadığı en büyük sorunlardan biri sindirim problemleri. Uzun oruç süreleri ve iftar ile sahur arasındaki kısa süre pek çok kişinin sindirim sorunları yaşamasına neden oluyor.

RAMAZAN’DA HAZIMSIZLIK VE KABIZLIĞI ÖNLEMEK İÇİN NE YAPILMALI?

Uzmanlar, Ramazan ayında rutin beslenme düzeninin değişmesiyle sıklıkla karşılaşılan sindirim bozukluklarından korunmak için özellikle sahur ve iftarda bir bardak laktozsuz süt içilmesi öneriliyor.

SİNDİRİM SİSTEMİ KOLAYLAŞTIRAN YİYECEKLER NELER?

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, özellikle Ramazan ayında mevcut yeme düzeninin değişmesi nedeniyle hazımsızlık ve kabızlık sorunlarının arttığına dikkat çekiyor. Sindirim sisteminde oluşan sıkıntıların giderilmesi için bol sıvı tüketilmesini öneren Prof. İnanç, “Oruç tutanların gün boyunca beslenememesi ve iftar zamanında da ağır gıdalar tüketmesi sindirim sistemini zorlar. Sindirim sisteminin zorlanması da halk arasında kabızlık olarak bilinen rahatsızlığın oluşmasına sebebiyet verir. Dolayısıyla bu dönemde laktozsuz süt gibi bağırsak hareketlerinin düzenlenmesinde etkili olan içeceklerin tüketilmesi çok önemlidir” dedi.