Ramazan ayının gelmesi ile birlikte oruç tutacak olan kişilerin aklına birçok soru gelmektedir. Ramazan ayında alışılmış olan beslenme alışkanlıklarını devam ettirmek mümkün olmamaktadır. Bu nedenle de Ramazan ayında beslenme programları oruç tutmaya göre düzenlenmektedir. Özel beslenme programı uygulayanlar için bu ay oldukça büyük bir öneme sahiptir.

Sporcu beslenmesi nedir? Ramazan ayında sporcular nasıl oruç tutmalı? Ramazan'da protein ağırlıklı sporcu beslenmesi nasıl olmalı? Kilo almamak ve kas kaybetmemek için öneriler nelerdir? Sorularını sizin için cevaplayarak sporcuların Ramazan'da beslenmesini ele aldık.

Sporcu Beslenmesi Nedir?

Sporcuların beslenme programları tamamen kişiye özel ve vücut direncini koruyacak şekilde planlanmaktadır. Sporcuların kas kütlelerini korumalarına yönelik beslenme programları uygulanmaktadır. Sporcuların vücut yapılarını oluşturması ve korumasında protein ağırlıklı beslenmelerinin büyük etkisi olmaktadır.

Ramazan Ayında Sporcular Nasıl Oruç Tutmalı?

Sporcular da Ramazan ayında ibadetlerini yerine getirmek oruç tutmak istemektedir. Bu durumda "sporcular bir sporcu olarak nasıl oruç tutmalıdır?" sorusu akıllara gelmektedir. Hem oruç tutmalı hem de vücut formlarını korumaları gerekmektedir.

Sporcuların oruç tutarken beslenme programlarını oruca göre ayarlamaları gerekmektedir. Ramazan'da yenilebilecek zaman diliminde, vücudun ihtiyaç duyduğu protein desteğini sağlamak gerekmektedir. Bu aşamada gerekli olan beslenme programını bir uzman ile birlikte yapmaları daha iyi sonuç vermektedir. Beslenme programı ve uzman önerileri ile Ramazan'da oruç tutmak ve sporcu vücudunu koruyabilmek mümkün olmaktadır.

Ramazan'da Protein Ağırlıklı Sporcu Beslenmesi Nasıl Olmalı?

Sporcuların sağlıklı ve formda olabilmesi için beslenme kadar önemli olan diğer bir unsur ise idman yapmalarıdır. Vücudu sürekli düzenli şekilde çalıştırarak kas kütlesini korumaktadırlar. İdman yapmak için de yeterli enerjiye sahip olmak gerekmektedir. Sporcular protein ağırlıklı beslenerek enerji alır ve idman yaparak bu enerjiyi kullanarak formlarını oluşturur ve korurlar.

Ramazan ayında beslenme programı ve antrenman programı bir arada değerlendirilmelidir. Beslenmede yeterli protein alımına devam edilmelidir. Ramazan'da enerji alımı düştüğü için, vücudun aşırı yorulmaması ve kas kaybına neden olmamak için ağır ve sık antrenman sürelerinin azaltılması gerekmektedir. Böylece alınan enerjiye göre harcama yapılmalı ve kas kaybetmemeye özen gösterilmelidir. Aynı zamanda sporcuların Ramazan ayında kilo almamaya da dikkat etmeleri gerekmektedir.

Kilo Almamak ve Kas Kaybetmemek İçin Öneriler Nelerdir?

Vücudun ihtiyacı olan proteini sahur öğününde almaya özen gösterilmektedir. Protein yanında kepek ekmek, makarna ve patates gibi kolay enerji kaynağı besinler de tüketilmelidir. Sahurda yağlı besin almamaya özen gösterilmelidir. Böylece kilo alımı da engellenmektedir.

Yine sahurda tuz ve asit gibi su kaybını arttıracak maddelerden uzak durulmalıdır. Gün içinde enerji sağlamak ve kas kaybı yaşamamak için sahurda kilo başına 2 gr protein alınmalıdır. Yine kilo başına 4 gr da karbonhidrat alınması gerekmektedir. Böylece kasları korumak ve gün içerisinde enerjik olmak mümkün olmaktadır.

İftarda ise orucu basit bir şeker ve su ile açmaya özen gösterilmelidir. İlk olarak çorba tüketmek te son derece önemlidir. Böylece mideyi korumak ve vücudu rahatlatmak mümkün olmaktadır.

Kısa bir aradan sonra karbonhidrat ve protein yönünden zengin az yağ içeren ana öğün türetilebilir. Sahura kadar da yavaş yavaş su içmeye özen gösterilmelidir.