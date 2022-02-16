Ramazan'da Hacamat Yapılır Mı? Hacamat Yaptırmak Orucu Bozar Mı?

Ramazan ayına girilmesi ile beraber hacamat orucu bozar mı sorusu birçok kişi tarafından internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Bir nevi kan aldırma yöntemi ile sağlığa kavuşma imkanı veren hacamat, Peygamber Efendimizin Müslümanlara bıraktığı bir sünnettir. Bu sebepten hacamat yaptıran insanlar Ramazan ayında da bunu devam ettirip ettiremeyeceğini merak ediyor. Resmi internet sitesi üzerinden Din işleri Yüksek Kurulu Başkanlığı bu konuya açıklık getirmiş durumda.

Ramazan’da Hacamat Yapılır mı?

Ramazan ayında oruçlu iken kan veren kişinin orucunun bozulmadığını öncelikle söylemek gerekir. Ancak kan almak gıda almak gibi bir durum içerisinde girdiğinden dolayı orucu bozar. Aslında kan vermenin de orucu bozup bozmadığını dair iki farklı görüş rivayet edilmektedir. Bu rivayetlerden birine göre peygamber efendimiz, ‘Hacamat yapanın ve yaptıranın orucu bozulur’ buyurmuştur. Bu durumda vücuttan hacamat yaptırmak maksatlı kan aldığını ve bu kanalının her ikisini de orucu bozulur.

Diğer taraftan Resulullah’ın (S.A.S) oruçlu iken hacamat yaptırdığı bilinmektedir. Bu sebepten dolayı iki farklı görüş olduğunu dile getirmek mümkün. Ayrıca her iki görüşte hadisi şerif olarak öne çıkıyor. Burada pek çok uzmanın görüşüne bağlı olarak, özellikle hacamat yapan kişinin ağzına kan girebileceği ihtimalinin orucu bozma durumu yarattığı düşünülmektedir. Aynı zamanda hacamat yaptıran kişinin ise oruç tutarken kan vererek sağlığını tehlikeye attığı dile getirilir. Ancak tüm bu görüşlerin nihayetinde ikinci hadis esas alınmak suretiyle, kan veren kişinin orucunun bozulmayacağına dair bir karara varılmıştır. Yani Ramazan'da hacamat yapılabileceğini söylemek mümkündür.

Hacamat Yaptırmak Orucu Bozar mı?

Pek çok insan hacamat yaptırmak orucu bozar mı merak etmekte ve araştırma gerçekleştirmektedir. Ancak, (ibn kudame Muğni, IV, 50-52)’ye göre oruçlu iken hacamat yaptırmak orucu bozmamaktadır. Diğer yandan, (Ebu, Davut, Savm, 28) ile beraber Hz. Peygamber (S.A.V.) efendimiz hacamat yaparak ve kan vererek orucun bozulacağını dile getirmektedir.

Tabii bu noktada Resulullah'ın (S.A.S.) oruç olduğu sırada hacamat yaptırdı ve kan verdiği rivayet edilmektedir. (Buhari, Savm, 32; Ebu, Davut, Savm, 29) Bu bilgiler ışığı altında günümüz İslam araştırmacıları ve uzmanları, yapılan derin tartışmalar ile konuşmalar neticesinde belli bir karara varmıştır. Ele alınan araştırmalar ile beraber Ramazan ayında hacamat yaptırmanın orucu bozmadığı kararına varılmıştır.

Bu doğrultuda Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı resmi web sitesi bünyesinde netice yayınlandı. Tabii her ne kadar hacamatın orucu bozmadığı düşünülse bile, yine de çok gerekmedikçe Ramazan ayında hacamat yaptırmaya lüzum yoktur. Bu konuda tam kesin bir yargı olmadığı için, Ramazan ayı süresince bu durum için beklemek ve sabretmek en önemli unsurdur.

Diğer yandan çok ihtiyaç duyulduğu zaman ise Ramazan ayında hacamat yaptırılabilir. Ancak bu gerçekleştirilirken hem hacamat yapan hem de yaptıran kişinin çok dikkat etmesi önerilir. Özellikle ağzı kapalı bir şekilde yapılması ağza kan girmesini engelleyerek orucun bozulmasını önler. Aynı şekilde hacamat yaptıran kişinin de buna dikkat etmesi gerekmektedir. Tüm bu bilgilerin ışığı altında Ramazan'da eğer hacamat yaptırılacak ise, iftardan sonra belli bir zaman dilimi içerisinde ele alınabilir.