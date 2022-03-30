Ramazan Sofralarının vazgeçilmezi mücver tarifi... Kabak mücveri nasıl yapılır?

Kabak mücveri yapmak, çok pratiktir. Lezzetli ve kolay olan bu yemek, misafir sofralarında sıkça tercih edilmektedir. Kabak mücver, isteğe bağlı olarak ana yemek olarak ve atıştırmalık olarak tüketilebilir.

Ramazan Sofralarının Vazgeçilmezi Mücver Tarifi

Mücver, şüphesiz her sofraya oldukça yakışan bir yemektir. Ramazan sofralarında da lezzetle tüketilen bir ara sıcaktır. İsteğe göre ana yemek ya da meze çeşidi olarak da tüketilebilir. Yapımı da basit ve pratik olan mücver tarifi için ilk olarak malzemeleri sıralayalım;

3 orta boy kabak

2 adet yumurta

5 yemek kaşığı un

5-5 dal yeşil soğan

yarım demek dereotu

tuz, karabiber, pul biber

kızartmak için ay çiçek yağ

İlk olarak kabaklar rendelenir. Ardından yumurta ayrı bir kasede çırpılarak eklenir. Doğranan yeşilliklerin ve baharatların eklenmesinin ardından un, kontrollü bir şekilde eklenir. Kızgın yağa şekil verilerek atılır. Arkalı önlü kızartılır.

Kabak Mücveri Nasıl Yapılır?

Kabak mücveri yapmak, çok pratiktir. Lezzetli ve kolay olan bu yemek, misafir sofralarında sıkça tercih edilmektedir. Kabak mücver, isteğe bağlı olarak ana yemek olarak ve atıştırmalık olarak tüketilebilir. Kabak mücver yapımı kısaca şu şekildedir; İlk olarak istenen miktarda kabak rendelenir. Ardından yumurta ile çırpılarak sıvı bir karışım elde edilir. İstenen yeşillik ve baharatlar eklenir, son olarak kıvam alana dek un ilave edilerek kızarmaya hazır hale getirilir.

Patates Mücveri Tarifi

Patates mücveri de mücverin en lezzetli hallerinden biridir. Patates hem besleyici hem lezzetli bir besin olmasından dolayı mücvere de çok yakışmaktadır. Patates mücveri tarifi için malzemeler şu şekildedir;

3 adet patates

1 adet havuç

1 çay bardağı un

İsteğe göre yeşil soğan, maydanoz

Tuz ve arzu edilen baharatlar

Tüm malzemeler, güzel kek kıvamına gelecek şekilde harman edilir. İster kaşık yardımı ile istenirse elle köfte şekli verilerek kızgın yağa atılır. Pembeleşip, çıtır çıtır olana dek kızartılır.

Fırında Mücver Nasıl Yapılır?

Mücver, kızartılmış olarak yapılan bir yemektir. Kızartma durumunda bolca yağ gerektiği için fırında dağa sağlıklı bir mücver elde edilebilir. Bunun için mücverler arzuya göre kabaklı, patatesli, pırasalı, yeşil fasulyeli vb. olarak tarife uygun şekilde hazırlanır. Ek olarak kabartma tozu ekleyin. Fansız ayarda olacak şekilde fırını öncesinde 180 derecede ısıtın. Mücveri fırında parça parça pişirebileceğiniz gibi bütün arak tepsiye döküp sonrasında dilimleyerek de pişirebilirsiniz. Yağlı kağıt serilmiş olan fırın tepsisine mücver alınır. Üzerine çörek otu ve susam serpilerek zenginleştirilir. Yaklaşık olarak yarım saat 45 dakika kadar üzeri kızarıncaya dek alt üst ayarında pişirilir ve sıcak servis edilir.