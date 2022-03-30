Türk mutfağının lezzetli bir şerbetli tatlısı olan Şambali tatlısı özellikle Ramazan aylarında insanlar tarafından daha fazla tüketilmektedir. Nar gibi kızarmış kekin yoğun şerbetle buluşturulması sonucu ortaya çıkan bir lezzet olarak ifade edilmektedir. İç dokusu ve tadı ile popüler bir tatlı olan Şambali tatlısına her yerde rastlamak mümkün olmaktadır.

Şambali tatlısının yapım aşamalarında dikkat edilmesi gereken püf noktalar bulunmaktadır. İçinde yağ olmadığı için daha kıtır olan bu tatlı yapım aşamaları oldukça zahmetsiz olan bir tatlı çeşidi olmaktadır. Türk mutfağında yer alan tatlılara oranla daha yoğun kıvamlı olan bu tatlının gevrek olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Şambali tatlısı için gerekli olan malzemeler ve yapım aşamaları şe şekilde olmaktadır:

Şambali tatlısı malzemeleri

500 gr irmik

500 gr yoğurt

1 su bardağı şeker

1 paket kabartma tozu

1 cay kaşığı karbonat

1 paket vanilya

İsteğe göre Hindistan cevizi

Üzerini süslemek için yer fıstığı

Şerbeti için gerekli malzemeler

5 Su bardağı şeker

5 su bardağı su

Çeyrek limon

ŞAMBALİ TATLISI NASIL YAPILIR?

Şambali tatlısı için gerekli olan malzemeler hazırlandıktan sonra tatlının yapım aşamalarına geçilmektedir. Öncelikle irmik, şeker, yoğurt karıştırma kabına alınarak karıştırılır. Daha sonra içine kabartma tozu, vanilya eklenir ve tekrar karıştırılır. Alüminyum ya da çelik bir tepside daha güzel kızaracak olan bu tatlı için tepsinin tabanına tereyağı sürülür ve hamur tepsiye dökülerek spatula yardımıyla düzeltilir.

Üzerine çizikler atılarak dekor edilen tatlı fıstıklar ile süslenerek vakit varsa bir süre buzdolabında dinlendirilir. Dilimlenen tatlı önceden ısıtılmış 180 derece fırında iyice kızarana kadar pişirilir. Tatlı pişerken şerbeti hazırlanır. Şerbet için tencereye su ve şeker alınarak şekerler eriyene kadar karıştırılır. Kaynamaya başlayan şerbetin içine çeyrek limon eklenir. Kaynadıktan sonra şerbetin altını kısarak göz göz olana kadar kaynatmaya devam edilir. Şerbet yaklaşık 20 dakika boyunca kaynatıldıktan sonra altı kapatılır ve ılımaya bırakılır.

Şambali tatlısı fırında iyice kızardıktan sonra bir kenara alınır. İlk sıcaklığı çıkmış durumda olan şerbet fırından çıkan Şambali tatlısının üzerine dökülür ve şerbetin iyice çekmesi için 2 ya da 3 saat tatlı dinlendirilir. Bir gün bekletilerek de servis yapmak mümkün olmaktadır. Şerbetini iyice çeken tatlı servis yapmaya hazır hale gelir ve Hindistan cevizi ile süsleyerek Şambali tatlısı servis edilir. Şerbetli bir tatlı olmasına rağmen oldukça hafif olan bu tatlıyı tüketirken dikkat etmek gerekmektedir.