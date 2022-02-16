Ramazan ayında nasıl diyet yapılır? İşte önerilen diyetler ve diyet listeleri

Ramazan ayında diyet yapmak sindirim sistemimiz ve sağlığımız için çok önemlidir. Özellikle yapacağımız diyet ile 1 ay ramazanda hem oruç tutabilir hem de sağlıklı bir şekilde diyet yaparak kilo verebilirsiniz. Ramazan ayında nasıl diyet yapılır? Şeklinde soruları sıkça duymaktayız. Öncelikle iyi bir diyet için dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Özellikle sahurda ve iftarda yenilecek gıdalara maksimum derecede dikkat etmek gerekiyor. Ramazan ayında yapılacak diyet ile sağlıklı bir şekilde hem orucunuzu tutabilir hem de kilo verebilirsiniz.

RAMAZAN AYINDA NASIL DİYET YAPILIR?

Ramazan ayında diyet yapmak hem oruç tutarak hem de dengeli beslenerek güçlü bir bağışıklık sistemini sağlamak ve aynı zamanda kilo vermeyi sağlamaktır. Ramazan ayında diyet aynı zamanda sahur ile oruç zamanında minimum derecede açlık hissetmenizi sağlayacak olan diyettir. Ramazan diyeti yapabilmek için öncelikle sahurda yiyeceklerimiz çok önemlidir. Sahurda az yağlı ve doyurucu besinler tüketerek gün boyunca açlığı bastıracak yiyecekler tüketebilirsiniz. Ramazan diyetine başlamadan önce mutlaka diyete uygun olup olmadığınızı bir doktor aracılığı ile öğrenmeniz sağlığınız açısından önemlidir.

Ramazan ayında uzun süre açlık bağışıklık sistemini zayıflatacaktır. Yapacağınız diyetler ile birlikte bağışıklık sisteminizi güçlendirmek mümkün. Ramazan ayında diyet yapabilmek için mutlaka ekmek eve tahıl grubunu diyet menülerinden eksik etmemek gerekiyor. Ayrıca kurubaklagiller ve süt protein ağırlıklı olarak beslenerek sağlıklı bir şekilde ramazan ayında diyet yapabilirsiniz. Açlık hissi ramazan ayında fazla olacağından dolayı bağışıklık sisteminin güçlü olması önemlidir. Sebze ağırlıklı beslenerek ramazan ayında en iyi şekilde diyet yapabilirsiniz. İftar zamanında ise aşırı yağlı ve karbonhidratı bol olan yemeklerden uzak durmak gerekiyor. Bu beslenme çeşidi ramazan ayında kilo almaya neden olmaktadır.

Sahurda hafif lifli gıdalar tüketilerek ramazan diyetine başlayabilirsiniz. Lifli gıdalar hem kilo almanızı engelleyecek hem de gün boyunca tok hissetmenizi sağlayacaktır. Ayrıca ramazan diyetini susuzluk hissinin önüne geçebilmek için komposto ve limonata gibi içecekleri tüketebilirsiniz. Ramazan diyeti için ayarlamış olduğunuz porsiyonlar çok önemlidir. Kendinize özel ihtiyaçlarınızı tam karşılayacak şekilde porsiyonlarınızı oluşturarak ramazan diyetine başlayabilirsiniz. Kendi ihtiyaçlarınıza uygun olan porsiyonlar ise diyette yer alan besinlerin eksiksiz bir şekilde olmasıdır.

RAMAZAN'DA ÖNERİLEN DİYETLER VE DİYET LİSTELERİ

Ramazan ayında uzman diyetisyenlerin önermiş olduğu pek çok diyet çeşidi bulunmaktadır. İşte Ramazan ayında önerilen diyetler;

Ramazanda uygulayabileceğiniz 7 gün diyeti bulunmaktadır. 7 gün diyeti ile kilo vererek vücudunuzdaki tüm toksinlerden de arınabiliyorsunuz. 7 gün diyetinin uygulanış şekli şu şekildedir;

İlk gün

Sahur için, az yağdan oluşan bir tabak pilav ve kayısı kompostosu tüketebilirsiniz. İftar için ise 1 tabak salata ve kıymalı yumurta tüketebilirsiniz. Dilerseniz iftardan sonra meyve de tüketebilirsiniz.

İkinci gün

Sahur için, az yağlı pilav ve komposto tüketebilirsiniz. İftar için, 1 porsiyon etli fasulye, 1 tabak bulgur pilavı ve yanında tatlı olarak diyet güllacı yiyebilirsiniz.

Üçüncü gün

Sahurda, az yağlı peynirli makarna ve yanında bir bardak ayran, iftarda ise biber ve kabak dolması ve bir kase yoğurt tüketebilirsiniz.

Dördüncü gün

Sahurda iki dilim börek ve portakal suyu içebilirsiniz. İftarda ise 5 adet ızgara köfte ve yarım porsiyon yağsız pilav tüketebilirsiniz.

Beşinci gün

Sahurda 4 dilim börek ve şekersiz çay tüketebilirsiniz. İftar için ise ıspanak ve 1 kase yoğurt tüketebilirsiniz.

Altıncı gün

Sahurda az yağlı yarım porsiyon pilav ve komposto tüketebilir, iftarda da yarım porsiyon haşlama tavuk tüketebilirsiniz.

Yedinci gün

Sahurda az yağlı patates salatası tüketebilirsiniz. İftarda ise 1 tabak lahana sarması ve 1 kase yoğurt tüketebilirsiniz.