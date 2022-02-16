Oruçluyken spor yapılır mı? Ramazan ayında en doğru spor yapma saati kaçtır?

Ramazan ayının yaklaşması ile insanlar bazı sorularına yanıt aramaya başlıyor. Günlük yaşantıda tekrarlanan rutin işlerin işleyişi kafa kurcalamaktadır. İftar ve sahur olarak 2 öğünde beslenmenin egzersizle nasıl dengelenmesi gerektiği düşünülmektedir. Yemek düzenindeki değişiklik tabi ki spor düzeninde de bazı değişikliklere yol açıyor. Sağlıklı, zinde ve dinç hissetmenin formülü spor ve beslenmeden geçse de zihinsel olarak da egzersizlere devam edilir. Doğru saatlerde doğru şekilde yapılan egzersizler daha sağlıklı sonuçlar verecektir. İşte oruç ve spor hakkında merak edilenler...

ORUÇLUYKEN SPOR YAPILIR MI?

Ramazan ayında kişiler spor yapmaya devam etmektedir. Ramazan ayı dışında yoğun bir tempoda spor yapan ve ağır bir spor çeşidi ile ilgilenen kişilerin egzersizlerini hafifletmesi gerekmektedir. Oruç tutarken çok ağır sporlar yapmak vücudu fazlaca yormaktadır. Daha düşük tempoda ve aralıklı spor yapmak oruçluyken vücudun dengesini sağlamaktadır. Aralıklı spor kendinize daha fazla vakit ayırmanız demektir.

Özellikle günün erken saatlerinde yapılan ilk spor seansında duruş egzersizlerine yer verilmektedir. Bu egzersizler vücudun tanınması açısından önemlidir. Oruçluyken spor yapmanın en önemli noktalarından biri yapılacak sporun süresi ve sporun devamlılığı olmaktadır. Tamamen kişiden kişiye göre oruç tutarken spor süresindeki azalma veya sabit kalma durumu değişmektedir. Vücudu her gün egzersiz yapmaya alışkın olan ve egzersizi bir ihtiyaç olarak gören kişiler oruçken de rahatlıkla sporuna devam etmektedir.

Sporun devamlı ve uzun süreli olmasının yanı sıra temposuna dikkat edilmektedir. Metabolizmanın düşük olması ve kan şekerindeki düzensiz artış veya azalış takip edilmektedir. Bunun sonucunda hangi tempoda spora devam etmeniz gerektiğini kendiniz ortaya çıkarmaktasınız. Uzun süre koşmak veya uzun süre ağırlık çalışmak tansiyon düşüklüğüne neden olmaktadır. Spor yaparken kalp ritmine dikkat edilerek devam edilmesi gerekmektedir.

RAMAZAN AYINDA EN DOĞRU SPOR YAPMA SAATİ KAÇTIR?

Ramazan da spor yapmak tamamen kişilerin yönetmesi gereken bir aktivitedir. Bu nedenle spor yapan kişinin hem vücudunu hem de ruhsal dengesini iyi tanımış olması gerekir. Ramazan ayında spor yapmak için en doğru saat iftardan 3-4 saat sonrası olmaktadır. Metabolizmayı dengelemek ve vücudun yorgunluktan uzaklaşmasını sağlamak için hafif egzersizler bu saatlerde gerçekleştirilmelidir. Sahur dan 2 saat sonra yapılacak hafif yürüyüşler de daha iyi bir gün geçirmenizi sağlayacaktır.

İftardan 2 saat sonra 30-40 dakika boyunca yürüyüş yapmak oldukça doğru bir tercihtir. Hem bütün günün stresini atmak hem de yediklerinizi sindirmek için en iyi fırsattır. Belirli bir süre iftardan sonra devam edilen yürüyüşlerin süresi artırılmalıdır. Ramazan ayının 10. gününden sonra 1 saatlik yürüyüşler, 15. Gününden sonra hafif tempoda koşu yapılmaktadır. İftardan sonra yarım saat bisiklet sürmekte sporunuza katkı sağlamaktadır.

İFTARDAN ÖNCE SPOR YAPMAK SAĞLIKLI MIDIR?

Vücudun belli bir saat her gün aç ve susuz kaldığını düşünerek iftardan önce spor yapılması sakıncalı olabilmektedir. İftardan sonra vücudun susuzluğa karşı doyum göstermesi, kan şekerinin ve tansiyonun normale dönmesi yaklaşık 2- 2,5 saati bulmaktadır. İftar öncesinde bu durumları dengede tutmak pek çok kişi için oldukça zordur. Bu yüzden insan vücudu iftardan önce egzersiz yapmaya müsait durumda değildir. İftardan önce yapılacak spor kişinin tansiyonunun oynamasına, kan şekerinin düşmesine neden olmaktadır.

Susuzluğun daha da belirgin hale gelmesi daha fazla yorgunluk hissi vermektedir. Spor iftar vaktinden önce yapıldığında ruhsal anlamda da bir yorgunluğa sebebiyet vermektedir. Bu yüzden duygusal açıdan sinirleri kontrol etme de güçlük yaşanmaktadır. Vücudu daha da yoran ve sinir sistemini etkileyen bir egzersiz vücut için sağlıklı olmayacaktır.