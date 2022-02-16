Oruçluyken insanın neden uykusu gelir? Oruçluyken uyku halini geçiştirmek için yapılması gerekenler

Ramazana ayında oruç tutanlar için en büyük sıkıntı sürekli uykunun gelmesidir. Oruçlu olan kişilerin uykularının gelmesinde en önemli sebep ise kan şekerinin düşmesidir. Düşen kan şekeri nedeniyle kişide uyuma isteği ortaya çıkar. Özellikle yemeklerden sonra kan şekerinin dengelenmesine de bağlı olarak uyku isteği çok artar. Fakat oruçluyken uzun süren açlıklardan dolayı hem konsantrasyon kaybı hem de uyku isteği artış göstermektedir.

ORUÇLUYKEN İNSANIN NEDEN UYKUSU GELİR?

Uzun süren açlık kişilerde kan şekerinin düşmesine neden olur. Özellikle bu durum açlığın devam etmesi halinde kişinin metabolizmasını da olumsuz şekilde etkileyebilir. Tüm bu olumsuzluklardan bir tanesi de oruç tutarken kişide oluşan sürekli uyuma isteğidir.

Sıcak ayların gelmesi ile beraber özellikle oruç tutan kişilerde ciddi sağlık problemleri yaşanmaktadır. Bu süreçte sağlıklı bir kişinin metabolizmasında bozulmalar olurken aynı zamanda da kan şekeri düşmektedir. Kan şekerinin düşmesine bağlı olarak uyku, halsizlik ve dikkat dağınıklığı gibi durumlar ortaya çıkmaktadır. Oruç tutarken insanların uykusunun gelmesinde en önemli sebep ise kan şekerinin düşmesidir. Bu nedenle beslenme açısından kan şekerini dengeleyen besinlere yönelmek gerekir.

ORUÇLUYKEN UYKU HALİNİ GEÇİŞTİRMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Oruçluyken uyku halini geçiştirmek için bazı aktivitelerde bulunmak önemlidir. Özellikle sürekli oturma ve yatma durumunda daha fazla uyku isteği ortaya çıkar. Sürekli aynı ortamda bulunmak ve aynı düzende kalmak gözleri yorar ve uykunun daha çok hissedilmesine neden olur. Bu gibi durumlarda mutlaka hareket etmeli, açık havaya çıkmalı ve kan akışının hareketlenmesini sağlamalıdır.

Bulunduğunuz ortamı değiştirerek ve hareket uyku hali ortadan kaldırabilirsiniz. Ayrıca iftar ve sahur zamanlarında yenilen besinler sayesinde de uyku basmasını azaltabilirsiniz. Tüm bu faktörlerden dolayı oruçluyken uyku bastırmasını istemiyorsanız mutlaka yeme ve içme durumuna, aktivitelere ve günlük hayattaki rutin düzene dikkat etmek gerekir.

ORUÇLUYKEN UYKU HALİNİ AZALTMAK İÇİN TÜKETİLMESİ GEREKEN BESİNLER

Oruçlu olduğunuz zamanlarda kan şekeri seviyesi sürekli düşmeye başlar. Böyle durumlarda kişilerde hem açlık hissi ortaya çıkar hem de uyku ve halsizlik gibi durumlar ortaya çıkar. Bu durumlar ortadan kaldırmak ve daha dinç olmak için beslenmenin düzenli ve doğru olması çok önemlidir. Özellikle uyku, halsizlik ve konsantrasyon kaybını önlemek için glisemik indeksi düşük gıdaları tercih etmek gerekir. Bu gıdalar şu şekildedir;

- Kepekli un,

- Kepekli pirinç ürünleri,

- Kuru fasulye,

- Esmer şeker,

- Haşlanmış yumurta,

- Meyve çeşitleri,

- Baklagiller.

ORUÇLUYKEN UYKU HALİNİ AZALTMAK İÇİN UZAK DURULMASI GEREKEN BESİNLER

Kan şekerinin düşmesinin engellenmek ve gün boyunca ortaya çıkan uyuklama hallerini yok etmek için yeme ve içmemize dikkat etmek gerekir. Sadece iftar vakitlerinde değil aynı zamanda da sahur zamanlarında tüketilen besinlere çok dikkat etmek gerekir. Özellikle sahur vakitleri tüm gün boyunca size enerji sağlayan besinleri içerdiği için daha fazla öneme sahiptir. Oruçlu olduğunuz zamanlarda hem sahur hem de iftarda tüketilmemesi gereken besinleri bilerek, o besinlerden en azından Ramazan boyunca uzak durmak gerekir. Oruçluyken yenmemesi gereken besinler ise şu şekildedir;

- Çok baharatlı besinler,

- Çok acı besinler,

- Çok yağlı besinler,

- Çok ağır yemekler tüketilmemelidir.

Genellikle iftar ve sahurda yenilen ağır, yağlı, acılı ya da baharatlı gıdalar kişinin uykusunu kaçırmakla kalmaz aynı zamanda da gün boyunca daha halsiz kalmasına neden olur. Bu gıdalardan uzak durarak gün boyunca daha dinç bir halde kalabilirsiniz. Elbette eğer bir aralık bulursanız öğlen saatlerinde yarım saatlik uyku Ramazan boyunca daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır.