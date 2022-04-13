Sahabe tarafından "Muavvizeteyn" olarak adlandırılan Nas - Felak sureleri genellikle birlikte okunur. Muavvizeteyn, korku anında Allah'a sığınmak anlamına gelir. Felak, sabah aydınlığı; nas ise insan demektir. Felak Suresi 20, Nas Suresi ise 21. sırada yer alır. Her iki sure de Mekke'de nazil olmuştur.

NAS FELAK SURESİ TÜRKÇE ARAPÇA OKUNUŞU VE TEFSİRİ

NAS SURESİ

1- Kul Euzu Birabbin Nas

De ki ben insanları yaratan Allah'a sığınırım.

Allah Rahman ve Rahimdir. Mümin kullarını her zaman gözetir. Onları türlü belalardan korur. İnsan korktuğunda ve endişelendiğinde Allah'a sığınır.

2- Melikin Nas

İnsanların Melikine. (Kainatın tek sahibine)

İslam'a göre kainatın tek sahibi, onu yaratan Allah'tır. Esma-i Hüsna'da yer alan Melik ismi, aynı zamanda kainatın hükümdarı anlamına gelir. O her şeyi bilen ve idare edendir.

3- İlahin Nas

İnsanların ilahına.

İnsanların tek ilahı, onları yoktan var eden Allah'tır.

4- Min Şerril Vesvasil Hannas

İnsanlara vesvese veren sinsi şeytanın şerrinden

Vesvas, insanın aklına olmayacak düşünceler sokan ve onları bu düşünceler aracılığıyla korkutan, yıldırmaya çalışan cinin adıdır. Hannas ise, aldatan, kandıran, insanın aklıyla oynayan cindir. Her iki cinin şerrinden de Allah'a sığınılmalıdır.

5- Ellezi Yuvezvisu Fi Sudurin Nasi

O ki insanların aklına kötü düşünceler sokar.

Bazı cinler insanları ibadetinden alıkoymak ve maneviyatını bozmak için, vesvese verir. Vesveselerden korunmak için bol bol dua okunmalı ve ibadet edilmelidir.

6- Vine'l Cinnetin ve Nasi

O vesveseciler ki insanlardan ve cinlerden oluşur.

Sadece cinler değil bazı insanlar da, mümin kulları fitne fücurla rahatsız etmeye çalışır. Nas Suresi bize, kötü niyetli insanların şerrinden de Allah'a sığınmamızı öğütler.

FELAK SURESİ

1- Kul Euzu Bi Rabbil Felek

De ki: Sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.

Kuran'ı Kerim'e göre hayır Allah'tan gelir. Kulun başına gelen kötü şeyler ise, kendi yaptıklarının bir sonucudur. Bu ayette geçen ''sabah aydınlığının Rabbi'' ifadesi, mümin kulları için hayırlı, faydalı şeyleri yaratan Allah anlamına gelir.

2- Min Şerri Ma Haleka

Yarattığı şeylerin (insanların ve cinlerin) kötülüğünden.

İnsanlar gibi cinlerinde iyi ve kötü olanları vardır. Cinlerin kötülüğünden korunmak için Felak ve Nas Sureleri birlikte okunmalıdır.

3- Ve Min Şerri Gasikin İza Vekabe

Karanlık çöktüğü zaman geceyle gelen kötülüklerden.

Bu ayette gece ve karanlık kelimeleri, gizli kötülükler anlamında kullanılmıştır.

4- Ve Min Şerri Neffasati Fil Ukadi

Düğümlere üfleyenlerin yaptığı kötülüklerden.

''Düğümlere üflemek'' tabiri Hz. Muhammed'in yaşadığı dönemde büyü yapmak anlamında kullanılırdı. Büyü, dinimizde yasaklanmıştır. Yapan da yaptıran da büyük günah işlemiş sayılır.

5- Ve Min Şerri Hasidin İza Hasede

Hasetçilerin ve bozguncuların şerrinden.

Haset kişiler, başkalarının mutluluğunu kıskanır ve gizli gizli onların kötülüklerini ister. Bu kötülüklerden korunmak için de dua ve ibadet ile Allah'a sığınılmalıdır.

FELAK NAS SURESİ OKUMANIN YARARLARI VE FAZİLETLERİ

1- Felak ve Nas Sureleri korkuyu ve endişeyi giderir.

2- Günde 100 kez Felak ve Nas Surelerini okumak, kişiyi ve ailesini, kıskanç ve fesat kişilerin şerrinden korur.

3- Namazlarda da sık sık okunan Felak ve Nas, kulun kötü düşüncelerden kurtulmasını sağlar.