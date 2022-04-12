Kuranı Kerim'de yer alan her surenin bir geliş sebebi, sonucu ve hikayesi vardır. Bu surelerde anlatılanlar şu anki gelecekteki insanlığa ışık tutmaktadır. Sureler insanların isteklerini gerçekleştirmek için bir aracı kapı olsalar da bazı durumların habercisi de olabilmektedirler. Maide suresi de Kuranı Kerim'de yer alan binlerce sureden sadece bir tanesidir. Bu surenin de belirli bir anlamı, tefsiri, ayet sayısı, okunuşları bulunmaktadır.

MAİDE SURESİ NEDİR?

Kuranı Kerim'in beşinci suresine Maide suresi denmektedir. Maide suresi tam olarak 120 ayetten meydana gelmektedir. Bu sure 11892 adet harften oluşmaktadır. 2837 kelimeden meydana gelmektedir. Sure numarası 2 ayet sayısı 120'dir.

İslam ansiklopedilerinde de Maide suresinden bahsedilmektedir. Ayrıca Maide suresinin tefsirini de Diyanet Kurulu yapmıştır. Bu surenin her ayetinde anlatılmak istenen hususlar ve ayetlerin özellikleri tek tek incelenmiştir.

MAİDE SURESİ TÜRKÇE ARAPÇA OKUNUŞU

Maide suresinin Medine şehrinde indirildiğine inanılmaktadır. Bu sure ismini 112. ve 114. ayetlerinden almıştır. Bu ayetlerde geçen maide sözcüğü sofra manasına gelmektedir. Kısacası yemek sofrası anlamına gelen maide sözcüğü bu sureye isim olmuştur.

Maide suresinin Arapça okunuşuna Kuranı Kerim'den rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bu surenin Türkçe okunuşunda ise önemli olan ayetlerine yer vereceğiz. Bilindiği gibi Maide suresi 120 ayetten meydana gelmektedir ve oldukça uzundur. İşte Maide suresinin Türkçe okunuşundan bazı ayetler numaralarıyla beraber şöyledir:

1.Ya eyyühellezıne amenu evfu bil ukud ühıllet leküm behımetül en'ami illa ma yütla aleyküm ğayra mühıllis saydi ve entüm hurum innellahe yahkümü ma yürıd

4.Yes'eluneke maza ühılle lehüm kul ühılle lekümüt tayyibatü ve ma alemtüm minel cevarihı mükellibıne tüallimunehünne mimma allemekümüllah fe külu mimma emsekne aleyküm vezkürüsmellahi aleyhi vettekullah innellahe serıul hısab

7.Vezküru nı'metellahi aleyküm ve mısakahüllezı vasekaküm bihı iz kultüm semı'na ve eta'na vettekullah innellahe alımün bi zatis sudur

11.Ya eyyühellezıne amenüzküru nı'metellahi aleyküm iz hemme kavmün ey yebsütu ileyküm eydiyehüm fe keffe eydiyehüm ankü vettekullah ve alellahi fel yetevekkelil mü'minun

120.Lillahi mülküs semavati vel erdı va ma fıhinn ve hüve ala külli şey'in kadır

Yukarıdaki maddelerde Maide suresinin 1. 4. 7. 11. ve 120. ayetlerinin Türkçe okunuşlarını sunduk.

MAİDE SURESİ TEFSİRİ

Maide suresinin tefsirini incelediğimizde karşımıza Diyanet Kurulunun da yorumu çıkmaktadır. Bu yorumlar tek tek ayet şeklinde yapılmıştır. Örneğin Maide suresinin 1. ayetinin tefsiri şöyledir:

Ey iman edenler Akitlerinizi yerine getirin. İhramlı iken avlanmayı helâl saymamanız kaydıyla, okunacak olanlardan başka hayvanlar, size helâl kılındı. Şüphesiz Allah istediği hükmü verir.

Maide suresinin 4. ayetinin tefsiri şöyledir:

Meâlde geçen “nişaneler” kelimesi, âyetteki “şeâir” kelimesinin karşılığı olarak kullanılmıştır. “Şeâir”, alametler, işaretler ve semboller demektir. Burada kastedilen, dinin belirgin alametleri, işaretleri ve sembolleridir. Özellikle de haccın eda edildiği kutsal yerler ve bazı hac fiilleridir.

Maide suresinin 7. ayetinin tefsiri:

Cahiliye devrinde, bir insan yapmak istediği bir işe karar vermek amacıyla; bir torba içinde bulunan ve birinin üzerinde "yap!", birinin üzerinde "yapma!" yazısı bulunan ve biri de yazısız olan üç oktan birini çekerdi. Yazısız okun çıkması hâlinde, çekiş tekrarlanırdı.

Maide suresinin 120. ayetinin tefsiri:

Göklerin, yerin ve bunlardaki her şeyin hükümranlığı yalnızca Allah'ındır. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.

MAİDE SURESİ OKUMANIN YARARLARI

Maide Suresi Okumanın Yararları Yani Faziletleri

Maide suresi okumanın yararları yani faziletleri şöyle sıralanmaktadır:

Maide suresine kurtarıcı denmektedir. Kişi kendisine maide suresini okursa kıyamet günü azap meleklerinin elinden kurtarılır.

Kıyamet günündeki azaptan insanları haberdar eder.

Maide suresi her türlü zarardan korunmak için okunabilir.

Bu sure rızk ve bereketin artmasını sağlar.

Maide suresini okumak kötü ahlaktan kurtulmaya işarettir.

Maide suresini okuyan kişi sıkıntı, zorluk, keder ve dertten kolaylıkla Allah'ın yardımıyla kurtulur.

MAİDE SURESİ NE ANLATMAKTADIR?

Maide suresinde yer alan 120 ayet genel anlamda bazı konularla ilgilidir. Maide suresinin önemli bir bölümü Yahudi ve Hristiyanların inançlarını anlatmaktadır. Bunun yanında sapkınlık, düşmanlık gibi konulara da değinmektedir. İsa'nın öldürülmediğini, kendisinin göğe yükseltildiğini, İsa'nın mucizelerini, İsa'ya İncil ve Tevrat'ın öğretildiğini maide suresinin 110. ayetinde anlatılmaktadır.