Şerbetli tatlılar arasında yer alan kalburabastı günümüzde en sık araştırılan tatlılar arasında yer almaktadır. Türk mutfağının önemli değerlerinden biri olan kalburabastı tatlısını evlerde yapmak da oldukça kolaydır. Evlerde şekil verecek bir kalbur yok ise kevgirle de kolaylıkla şekil verilerek kalburabastı yapılabilir.

KALBURABASTI TARİFİ

Şerbetli tatlıların toplumumuzda önemli bir yeri bulunmaktadır. Pek çok kişinin damak zevkine uyan bu tatlılardan birisi de kalburabastı tatlısıdır. Adını şeklini veren kalburdan almaktadır. Bu sebeple de tarifi birçok kişi tarafından araştırılmaktadır.

Kalburabastı yapmak için gereken malzemeler

- 125 gram tereyağı

- 1 çay bardağı sıvı yağ

- 1 çay bardağı irmik

- 1 çay bardağı yoğurt

- 1 adet yumurta

- Yarım paket kabartma tozu

- 1 su bardağı ceviz

- Aldığı kadar un

Kalburabastı tatlısı şerbeti için gerekli malzemeler

- 3 su bardağı toz şeker

- 3 su bardağı su

- birkaç damla limon suyu

EVDE KALBURABASTI NASIL YAPILIR?

Mutfağın vazgeçilmez besinlerinden olan tatlılar günümüzde pek çok kişi tarafından yapılmaktadır. Bu sebeple nasıl yapılacağı ve püf noktaları da araştırılmaktadır. Bu tatlılardan birisi de kalburabastı tatlısıdır. Yıllardır birçok evde sıklıkla tüketilen kalburabastı tatlısı evlerde de kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Kalburabastı tatlısını şu şekilde yapabilirsiniz:

- İlk olarak şerbet hazırlanmalıdır. Şerbet için şeker ile su tencereye konularak kaynatılmalıdır.

- Daha sonra üzerine limon suyu eklenilerek 10 dakika daha kaynatılmalıdır.

- Daha sonra hamuru hazırlanmalıdır. Hamur için tereyağı, sıvı yağ, yumurta ve yoğurt bir kaba alınmalı ve karıştırılmalıdır.

- Üzerine irmik ve kabartma tozu eklendikten sonra karıştırılmaya devam edilmelidir.

- Bu karışıma azar azar un eklenmelidir.

- Yoğurulan hamur ceviz büyüklüğünde parçalara koparılıp avuç içerisinde yuvarlanmalıdır.

- Sonra hamur bir kalbura bastırılarak küçük parçalar halinde açılmalıdır.

- Açılan hamur içerisinde ceviz konularak kapatılmalıdır.

- Hazırlanan parçalar yağlı kağıt serili tepsiye dizilmeli ve önceden ısıtılmış fırına konulmalıdır.

- 180 derecelik fırında yaklaşık 25 dakika pişirilmelidir.

- Pişirme işlemi bittikten sonra sıcak tatlının üzerine soğuk olan şerbet dökülmelidir.

- Şerbeti çeken tatlı servise hazırdır.

KALBURABASTI TATLISININ PÜF NOKTALARI

Türk mutfağının geleneksel şerbetli tatlısı olan kalburabastı davetlerde, bayramlarda ve kutlamalarda sıklıkla hazırlanmaktadır. Yapımı oldukça kolay olsa da bazı noktalara dikkat etmek gerekmektedir. Özellikle hamuru yaparken un yavaş yavaş dökülmeli kıvamı doğru bir şekilde tutturulmalıdır. Bununla birlikte hamur hazırlanırken 1 kaşık sirke eklenerek hamurun daha kıvamlı pişmesi de sağlanabilir.

KALBURABASTI TATLISINDA LEZZET ÖNERİLERİ

Kalburabastı tatlısı tek başına lezzetli olsa da yanında dondurma eklenerek tüketilmesi de mümkün olmaktadır. Bununla birlikte üzerine Antep fıstığı eklenerek de daha lezzetli bir hale getirilebilir. Daha sağlıklı kalburabastı tatlısı için tarifte yer alan şeker yerine bal da kullanmak mümkündür.