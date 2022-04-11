Günümüzde birbirinden farklı tatlı çeşitleri bulunuyor. Özellikle de sütlü ve şerbetli tatlıların yapımı da önem taşımaktadır. Kadayıflı muhallebi tatlısı ise hem görünümü hem de lezzetiyle ön plana çıkıyor. Kolay ve pratik bir şekilde kadayıflı muhallebi tatlısı yapmak için bazı püf noktaları bilmek gerekir. Doğru malzemeler kullanılarak kadayıflı muhallebi yapılabilir. Hem muhallebi hem de kadayıf özenli bir şekilde harmanlanmalıdır.

KADAYIFLI MUHALLEBİ TARİFİ

Kadayıflı muhallebi yapmak için tüm malzemeleri en doğru şekilde hazırlamak gerekir. Malzemelerin miktarı ve eklenme biçimi de özenli olmalıdır. Kadayıflı muhallebi yapmak için malzemeler şu şekilde sıralanabilir;

Kadayıflı muhallebi malzemeleri

3 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı nişasta

1 litre süt

4 yemek kaşığı şeker

1 paket toz krem şanti

1 paket vanilya

Kadayıfı için:

3 yemek kaşığı tereyağı

5 yemek kaşığı şeker

300 gram yaş kadayıf

Dövülmüş ceviz

KADAYIFLI MUHALLEBİ NASIL YAPILIR?

Kadayıflı muhallebi yapmak için öncelikle muhallebi hazırlanır. Bunun için de nişasta, süt, şeker, un ve vanilya bir tencerenin içerisine eklenir. Ocağa alınan karışım sürekli karıştırılarak pişirilir. Muhallebi soğuduktan sonra tencerenin içerisine toz krem şanti dökülür. Krem şanti mikser ile iyice çırpılır. Sonrasında yaş kadayıf parçalanır. Yaş kadayıfı rahat bir şekilde parçalamak için yaş kadayıf bir poşetin içinde buzluğa atılmalıdır. Daha sonra ise yaş kadayıf kolay bir şekilde kırılır. Ayrı bir tavanın içinde şeker, kadayıf ve tereyağı konularak karıştırılmalıdır. Bu malzemeler en uygun şekilde kavrulur.

Kadayıflar kavrulurken sürekli karıştırılmalıdır. Karıştırılarak kadayıfların yapışması da önlenir. Ayrıca kavrulan kadayıfın sertleşip yapışmaması için kavrulan kadayıflar borcamın içine konulmalıdır. Bu kadayıfların üzerine hazırlanan muhallebi eklenir. Muhallebi donduktan sonra tel kadayıflar eşit miktarda üstüne de eklenir. Önemli olan muhallebi ve kadayıfın eşit eklenmesidir. Kadayıflı muhallebi buzdolabında bekletilip soğuk olarak servis edilmelidir.

KADAYIFLI MUHALLEBİNİN PÜF NOKTALARI

Kadayıflı muhallebi yapılırken bazı püf noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir. Öncelikle muhallebi doğru bir şekilde pişirilmeli. Muhallebi sürekli karıştırılarak pişirildiğinde içerisinde ufak topaklanmalar olmaz. Topaklanma olduğu takdirde mikser yardımıyla topaklanmaların önüne geçilir. Tatlılar soğuduktan sonra servis edilmelidir. Tatlılar bir süre sonra servis edilecek ise kadayıflar da daha sonra dökülmelidir. Çünkü kadayıfların muhallebiye erken eklenmesi yumuşamalarına neden olabilir. Servise dikkat edildiğinde kadayıfların yumuşaması da önlenir.

KADAYIF MUHALLEBİ İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER

Kadayıf muhallebi yapılırken malzemeler ve tüm aşamalara dikkat edilmelidir. Bu tatlının yapımında önemli olan kadayıfların doğru şekilde parçalanmasıdır. Ayrıca kadayıflar servis edilirken dökülmelidir. Erken dökülen kadayıflar yumuşar ve tatlının lezzetini de etkiler. Kadayıf muhallebi kaselerde, tabakta veya ayaklı bardaklarda servis edilebilir. Bu şekilde kadayıf muhallebi de rahatlıkla tüketilebilir. İsteğe bağlı olarak kadayıf muhallebinin üzerine toz Antep fıstığı da eklenebilir. Kadayıf muhallebi soğuk soğuk rahatlıkla tüketilmelidir.