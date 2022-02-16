İftardan önce neden sinirli olunur? Ramazan'da oruçluyken siniri yatıştırmak ve sinirli olmamak için neler yapılmalı?

Ramazan'da oruç tutan insanların bir kısmında sinirlilik hali ortaya çıkabiliyor. ''Açlık siniri'' olarak geçen bu durum, kişiden kişiye değişkenlik gösterebiliyor. Yapılan araştırma ve incelemeler elli yaş üstü kişilerin ve kronik rahatsızlığı bulunan bireylerin daha fazla asabiyet içerisinde olduğunu gözler önüne sermiştir. Peki, Ramazan'da oruçluyken siniri yatıştırmak ve sinirli olmamak için neler yapılmalı?

İftardan Önce Neden Sinirli Olunur?

1- Kan Şekerinin Düşmesi: Oruçluyken sinirli olmanın en temel fiziksel nedenlerinin başında kan şekerinin düşmüş olması geliyor. Tansiyonun da düşmesi ile birlikte bu sinirlilik hali had safhaya varabilir.

2- Aç ve susuz kalmak: Ramazan ayında kişiler uzun saatler boyunca hem aç hem de susuz kalıyor. Bu ise özellikle ilk günlerde, vücudun direncini düşürmekte ve aynı zamanda dengesini bozmaktadır. Vücut, on bir ay boyunca alışmış olduğu rutinlerden farklı olarak çalışmaya başlar. Bunun fiziksel etkileri olabileceği gibi psikolojik etkileri de olabilmektedir. Bu etkilerin başında ise asabiyet geliyor.

3- Yorgunluk ve halsizlik: Oruç tutarken çalışmak zorunda olan kişilerde akut seviyede yorgunluk ve halsizlik ortaya çıkabiliyor. Buna bağlı olarak güç kaybı, dengesiz ruh hali ve asabiyet meydana gelebilir.

4- Alışkanlıklar: Özellikle kahve, çay ve sigara tiryakileri oruçluyken uzun saatler boyunca bu alışkanlıklarından uzak kalıyor. Vücudun gün içerisinde sık sık tükettiği bu içecekler, yoksunluk krizine neden olabilmektedir. Bunun sonucu olarak aşırı agresif hareketler ve tavırlar içerisinde olunabilir.

5- Uyku Düzeni: Uyku düzeni, genel sağlık açısından en az beslenme kadar kritik bir öneme sahiptir. Sahur ve iftar vakitleri arasında uyku düzeni bozulan kişilerde de sinirlilik hakim olabiliyor.

Oruçluyken Siniri Yatıştırmak İçin Neler Yapılabilir?

1- Bol bol istirahat: Doktorlar ve beslenme uzmanları oruçluyken imkanı olanların bol bol istirahat etmeleri gerektiğini dile getiriyorlar. Evde olunduğu zamanlarda ağır işlerden kaçınılmalı. Sık sık sırt üstü yatarak dinlenilmeli. Yüz üstü yatmak mideyi zorlayacağı için hem fiziksel hem de psikolojik tahribata yol açabilir.

2- Stresli ortamlardan uzak durulmalı: Kişiler eğer imkanı varsa stresli ortamlardan uzak durmalı. Hem iş hayatında hem de sosyal yaşamda stresi tetikleyen olgu ve durumlardan kaçınılmalıdır. Bu tür ortamlar, halihazırda var olan siniri üst noktalara taşıyabilmektedir. Psikologlar oruç tutan kişilerin sadece aileleri ve sevdikleri kişiler ile vakit geçirmelerini öneriyor.

3- Kültürel aktivitelerde bulunulmalı: Oruçluyken evde geçirilen zamanlarda kişilerin oyalanmasını sağlayacak çeşitli kültürel aktivitelerde bulunulabilir. Örneğin komedi filmleri izlemek ya da kitap okumak kişilerin çok daha hızlı ve kaliteli bir şekilde vakit geçirmesini sağlıyor. Evde geçirilen vakitlerde aileyle birlikte çeşitli oyunlar oynamak da kişilerin ruh ve beden sağlığı açısından faydalıdır.

Ramazan'da Sinirli Olmamak İçin Nelere Dikkat Etmeli?

1- Sahurda dengeli ve yeterli beslenmek: Çoğu birey sahur zamanlarında hızlı ve çok yemek yemenin yeterli olacağını düşünmektedir. Bunun yerine dengeli ve sağlıklı beslenmek ön planda tutulmalıdır. Bu sayede iftara kadar geçen zamanda vücudun direnci düşmez. Bedenin sağlıklı olması ise başta asabiyet olmak üzere farklı psikolojik etkilerin ortaya çıkmasına engel olmaktadır.

2- Yürüyüş yapmak: İftara yakın zamanlarda vücudu fazla zorlamayacak şekilde yürüyüşler yapmak, kişilerin çok daha sakin kalması için önerilmektedir. Bireyler, en az on beş dakika, en fazla bir saat yürüyüş yaparak çok daha sakin bir ruh halinde olabilir.

3- Nefes egzersizleri yapmak: Son olarak nefes egzersizleri yapmak hem psikolojiye hem de fiziksel sağlığa son derece iyi geliyor. Burundan alınan nefesler üç saniye kadar tutulup daha sonra ağızdan verilebilir. Bu egzersizin günde beş ile on dakika aralığında yapılması tavsiye ediliyor.