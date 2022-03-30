Oruç insanların belli zaman aralıklarında yeme ve içme eylemlerinden uzak kalmak suretiyle yaptıkları bir ibadettir. İnsanların oruçlu iken kendini daha zinde hissetmesi için sahurda tüketilecek gıdalara dikkat etmek gerekiyor. Gece bir şeyler yiyerek yatmak mide sorunlarına yol açar. Bu yüzden uzmanlar sahurda yağsız ve hafif yiyecekler ile meyve ve sebze tüketilmesi tavsiye ediyor. Sahura ne yapsam diyor, uzun oruç saatlerinde tok kalmak istiyorsanız gün boyu tok kalmanıza yardımcı olacak yiyecekleri tercih etmelisiniz.

Sahurda hem besleyici özelliği fazla olan hem de zengin içeriği ile tok tutacak olan kek tarifi için gerekli olan malzemeler şunlar olmaktadır:

SAHURDA YENEBİLECEK KOLAY KEK TARİFİ

Malzemeler

- 3 yumurta

- 1 çay bardağı sıvıyağ

- 1 çay bardağı yoğurt

- 1 çay bardağı süt

- 2 orta boy patates

- 1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

- 1 adet minik doğranmış soğan

- Biraz maydanoz

- 1 paket kabartma tozu

- karabiber, kırmızıbiber ve tuz

- Aldığı kadar tam buğday unu

Yapılışı: Yumurta, yoğurt, süt ve sıvıyağ çırpılır. İçine minik doğranmış soğanlar ve patates eklenir. Kaşar peyniri, baharatlar ve maydanozda eklendikten sonra karıştırılır ve aldığı kadar un eklemesi yapılır. İsteğe bağlı olarak üzerine susam ve çörekotu serpilerek önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirilir. İyice kızardıktan sonra kontrol edilerek fırından alınır ve servis edilir. Bu kek sahurda yapımı kolay olmakla birlikte uzun süre tok tutabilecek bir tarif olmaktadır.

KEK NASIL YAPILIR?

Kek, herkes tarafından sevilen tatlı ve tuzlu çeşitlerde olan yumuşak ve lezzetli bir hamur işi olmaktadır. İçine isteğe bağlı olarak pek çok malzemenin eklendiği sayısız kek çeşidi bulunmaktadır. Kek hamur işleri arasında yapımı en kolay olan bir tarif olmaktadır. Kek için gerekli olan malzemeler genellikle her çeşit kek içinde ya aynı olmakta yada benzer özelliklere sahip olmaktadır. Tatlı bir kek yapılmak isteniyorsa tarif için gerekli olanlar şu şekilde sıralanmaktadır:

Kek malzemeleri

- 3 yumurta

- 1 su bardağı şeker

- 1 su bardağı süt

- 1 su bardağından iki parmak eksik sıvıyağ

- 1paket kabartma tozu ve vanilya

- 2 su bardağı kadar un

Yapılışı: Yumurta ve şeker beyaz olana kadar çırpılır daha sonra sıvı malzemeler eklenir ve hafifçe karıştırılır. En son un elenerek karıştırılır ve yağlanmış kalıba ya da tepsiye dökülerek önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirilir. Piştikten sonra ilk sıcağı çıkan kek dilimlenerek servis edilir.

SAHUR İÇİN PRATİK VE BESLEYİCİ TARİFLER

Sahur için hem pratik hem de lezzetli tarifler hazırlamak mümkün olmaktadır. Bu tariflerin çoğu sebze içermesi nedeniyle oldukça sağlıklı da olmaktadır. Yumurtanın kabak, patates, havuç, soğan, kapya biber ve daha başka sebzeler ile buluşturulup içine yoğurt ve zeytinyağı eklemesi yapıldıktan sonra aldığı kadar un, baharatlar ve tuz ile lezzetli bir kek ya da börek hazırlamak mümkün olmaktadır.