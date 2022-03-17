Tesbih namazı kaç rekat ve nasıl kılınır? Tesbih namazı nafile midir, 2 rekat kılınır mı? Tesbih namazı kılınışı ile fazileti ve duası

Tesbih namazının kılınmasının gerekli olduğu herhangi bir vakti bulunmuyor. Kerahat vakitlerinde namaz kılmak doğru olmadığından dolayı tesbih namazının da bu vakitlerde kılınması tavsiye edilmez. Tesbih namazı sıklıkla cemaatle kılınsa da isteyen kişi tek başına da kılabilir.

TESBİH NAMAZI KAÇ REKAT?

Tesbih namazı 4 rekatlı kılınmaktadır. Bu namazın ikinci rekatının sonunda selam verilerek, ayrı ayrı ikişer rekat halinde kılmanın mümkün olduğu bir namazdır.

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR? (TESBİH NAMAZI DUALARI)

Tesbih namazı adından da anlaşılacağı gibi, kişilerin tesbih ederek kıldıkları namaz olmaktadır. Tesbih namazının oldukça büyük bir sevabının varlığı söz konusudur. Bu nedenden ötürü de mendup namazlardan biridir. Yani kılınması her ne kadar zorunlu olmasa da sevabının çok büyük olmasından dolayı kılınması tavsiye edilen namazdır. Tesbih, kelime anlamı olarak Allah’ı bütün eksik sıfatların dışında tutarak onu övme, saygı gösterme ve şükretmek manasına gelmektedir.

Bütün namazlarda olduğu gibi, tesbih namazında da, Kur'an'dan bir ayet okunacağı zaman, Kur'an'ın herhangi bir yerinden okunabilir olması söz konusudur. Tesbih namazı içinde diğer namazlardaki gibi "Şu sure okunur yahut şu sure kesinlikle okunmalıdır" diye bir durum söz konusu değildir.

Fakat İbn Abbas'a: "Tesbih namazı için belirlenmiş bir sure biliyor musun?" şeklinde sorulunca: "Evet, et-Tekâsur, el-Asr, el-Kâfirûn, ve el-İhlâs" şeklinde bir cevap vermiştir.

Tesbih namazında okunan tesbih namazı duası vardır. Bu dua ise şu şekilde okunabilmektedir; "Subhanellahi ve'l hamdu lillahi ve la ilahe İllahu va'llahu ekber” veyahut da bu duayı uzatmak suretiyle "Subhanellahi ve'l hamdu lillahi ve la ilahe İllahu va'llahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyi'l azim" şeklinde okunabilir.

Tesbih Namazının Kılınışı

Tesbih namazına başlanırken öncesinde tüm namazlar için yerine getirilmesi gerekli olan şartların (abdest gibi...) yerine getirmiş olması gerekmektedir. Tüm bu şartlar yerine getirildikten sonra ise namaza başlanabilir. Tesbih namazı için;

- İlk olarak niyet edilir " Niyet Ettim Allah rızası için tesbih namazı kılmaya",

- "Allahu Ekber" denilerek İftitah tekbiri alınıp eller bağlanarak namaza başlanır. (Erkekler ellerinin ; göbek altında sağ eli sol elin üzerine bağlarlar. Bayanlar ise; göğüs üzerinde sağ eli sol elin üzerine koyarlar).

- Namaza başlanırken ilk olarak sübhaneke okunur,

- Sübhaneke’nin sonrasında 15 defa "Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir.

- Ardından ise euzübesmele çekilerek Fatiha Suresi ve Namaz Suresi okunur.

- Namaz suresinin okunmasının ardından 10 kez daha "Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir.

- Bu tesbih, rükuya varınca da 10 defa, rükudan doğrulunca da 10 defa, birinci secdede iken 10 defa, secdeden kalktıktan sonra 10 defa, ikinci secdeye varınca 10 defa söylenir. Böylece namazın her rekatında 75 tesbih yapılmış olur.

- Namazın ikinci rekatına kalkılınca tekrar ilk olarak 15 defa tesbih okunur. Tesbihin sonrasında ise besmele çekilerek Fatiha suresi ve namaz suresi okunarak 10 defa daha tesbih getirilir.

- Namazın ikinci rekatının sonrasındaki oturuşta Ettahiyyâtü, Allahümme Salli ve Allahümme Barik okunur ve ardından 3. rekata kalkılır.

- Geriye kalan iki rekat da aynı şekilde tekrarlanarak kılınır.

- Namazın son oturuşunda ise, Ettahiyyâtü, Allahümme Salli, Allahümme Barik, Rabbena Atina ve Rabbena Firli okunur.

- Dört rekatın tamamlanmasının ardından "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" denilerek selam verilir ve toplam da üç yüz tesbih yapılmış olarak tesbih namazı tamamlanmış olur.

Tesbih namazının kılınışı esnasında 300 defa "Suhhânallahi velhamdü lillâhi ve la ilâhe illallahu vellalâhu ekber" denilerek tesbih yapılmasından dolayı bu adı almıştır.

TESBİH NAMAZI TEK DE CEMAATLE DE KILINABİLİR

Tesbih namazının cemaatle kılınma zorunluluğu yoktur. Kişi isterse bu namazı tek başına da kılabilir. Ancak bu namazın da cemaatle nafile namazların münferiden kılınması daha sevaptır. Namaz için esas hüküm bu olmakla birlikte, bazı koşul ve kayıtlara bağlı olarak istisnai bir hükmün de mevcut varlığı söz konusudur.

Şöyle ki: Herkesin tek başına başaramayacağı tesbih namazını, davet etme ve haberleşmek durumu olmadan, oturmakta olan birkaç kişi, aralarından bir kişiyi imamlığa geçirmek suretiyle kendileri de ona uyarak kılmaları halinde de caiz olmaktadır.

Tesbih namazının cemaat ile kılınması durumunda imâm namazda okunacak olan dualarını açıktan okur ve tesbihleri de açıktan tekrar eder.