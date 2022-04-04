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    Tekne orucu saatleri! Tekne orucu nasıl ve saat kaça kadar tutulur?

    Tekne orucu saat kaça kadar, nasıl tutulur 2022? Ramazan ayıyla beraber gündeme gelen tekne orucu, çocukları oruca alıştırma ve İslami bilinç kazandırmak amacıyla yapılır. Küçük çocuklar tüm gün oruç tutmak yerine tekne orucuyla sadece günün bir bölümünü oruçlu geçirir. Peki, Tekne orucu kaça kadar tutulur? Tekne orucu nasıl tutulur, tekne orucu ne zaman açılır?

    04.04.2022 - 17:25 |
    Tekne orucu saatleri! Tekne orucu nasıl ve saat kaça kadar tutulur?

    Anadolu'da eski bir gelenek olan tekne orucu, küçük çocukların oruç tutmasının kolaylaştırmak için ortaya çıkmıştır. Günün sadece bir kısmının oruçlu geçirildiği tekne orucu ile küçük çocukların İslam dinini öğrenmeleri ve oruç tutmaya alışmaları amaçlanıyor. Çocuklar, bu yöntemle isterlerse sabahtan öğleye kadar isterlerse öğleden akşama kadar tutabiliyor. İşte tekne orucu saatleri

    TEKNE ORUCU SAAT KAÇA KADAR TUTULUR, NASIL TUTULUR?

    Tekne orucu, bir Anadolu geleneğidir. Bütün gün oruç tutamayan çocukların, günün sadece bir bölümünü oruçlu geçirmesine tekne orucu denir. Tekne orucunda çocuklar sahurdan kaba kuşluğa kadar veya öğleye kadar oruç tutarlar.

    Arapçada "künyelemek", "kimliklenmek" anlamına gelen tenkiye zamanla tekne olmuştur.

    Ramazan ayında eskiden mutfaklarda büyük ekmek tekneleri bulunurmuş, çocuklar ve yaşlılar oruç tutarlarken zorlandıkları durumda işte bu kocaman ekmek teknelerinin arkasına gizlenerek karınlarını doyurup, oruçlarına kaldıkları yerden devam ederler bunun adına da Tekne Orucu derler.

    Oruç kavramını, 6 yaşına kadar olan çocuklara soyut kelimelerle değil somut kelimelerle anlatmak gerekir. "İnancım gereği tutuyorum, ibadettir ya da oruç tutmak farzdır" gibi açıklamaları 6 yaşından büyük çocuklar için yapmak daha anlamlıdır. 6 yaşa kadar ise daha çok "sağlığa, mutluluğa" vurgu yapılması çocukların daha iyi anlamasını sağlar. Önemli noktalardan biri de korkutucu ifadelerden uzak durulması gerektiğidir. İnançla, ibadetle ilgili her konu çocuğa sevgi ile anlatılmalıdır.

     

     

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