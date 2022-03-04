Şaban ayı ibadetleri nelerdir, Diyanet’e göre şaban ayında yapılacak ibadetler? Şaban ayı namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

Resulullah Efendimizin ayı şaban ayı ibadetleri hakkında yapılan aramalar arttı. Dini alimler, bu gecelerde kaza namazları kılınabileceğini, Kur'an okunabileceğini, tövbe edilebileceğini vurgulayarak Kadir Gecesi'nin ise bu aylardan ayrı olarak Kur'an-ı Kerim'de bildirildiğine işaret ediyor. İşte Şaban ayında yapılacak ibadetler, okunacak dualar, çekilecek tesbihler ve zikirleri…

ŞABAN AYI İBADETLERİ NELERDİR?

Şaban ayı için özel bir ibadet şekli yoktur. Resulullah bu gecelerde bol bol ibadet etmiş. Peygamberimiz mümkün olduğu kadar oruçla, Kur'an-ı Kerim okuyarak bu ayları ihya etmiştir.

Nafile ibadet olduğu için gücü yetenler oruç tutabilirler, Kur'an-ı Kerim'i daha çok okuyabilirler, çevrelerine, fakir fukarayı daha çok gözeterek yardımda bulunabilirler.

İbadetle Geçirilmesi Tavsiye Edilen Geceler: 1. Gece, 15. Gece, 27. Gece.

ŞABAN AYI NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Bu ayın birinci gecesinde, her rek'atte bir Fatiha ve 3 Ayettül Kürsi ile bir tesbih namazı kılınır.

Şaban'ın 27.gecesi,akşam ile yatsı arasında iki rekat teşekkür namazı kılınır. Zammı sure olarak. ne istenirse o okunur.

Namaz Niyeti: "Ya Rabbi,beni Resuli Zişan Efendimizin ayının sonuna yaklaştırdın. Resulullah Efendimizin ve mübarek ayını bana hem şefi' ve hem de şahid eyle,Allahü Ekber."

Namazdan sonra: 70 defa "Estağfirullahe'l-azıym ve etubü ileyk."

100 defa "Allahümme salli ala ruhi Muhammedin fil-ervah ve salli ala cesedi Muhammedin fil-ecsad ve salli ala kabri Muhammedin fil-kubur"denilir.

Namazdan sonra "Ya Rabbi senin huzurı sırrı ehadiyetine iltica ediyorum" denilir.

Oruç Tutulması Tavsiye Edilen Günler

1.gün

13.gün (Eyyam-ı Biyz Orucu)

14.gün (Eyyam-ı Biyz Orucu)

15.gün (Eyyam-ı Biyz Orucu)

30.gün

İlk Perşembe

Son Pazartesi

Son Perşembe

ŞABAN AYINDA ÇEKİLECEK ZİKİRLER ve TESBİHLER

Lâ ilâhe illallâhü velâ na'büdü illâ iyyâhü muhlisîne lehüddîne velev kerihe'l-kâfirûn

Allah'tan başka hiçbir İlah yoktur. Biz ancak O'na ibadet ederiz. Kafirler istemese de, biz taatımızı sırf O'na tahsis ederiz

1 ile 10. gün tesbihi: Ya Latif Celle Şanühü 11 ile 20. gün tesbihi: ya Rezzak Celle Şanühü 21 ile 30. gün tesbihi: ya Aziz Celle Şanühü

11-20 arası her gün günde 100 kere ya Rezzak Celle Şanühü 21-30 arası her gün günde 100 kere ya Aziz Celle Şanühü Allahümme barik lena fi Şaban. Ve belliğ

Lâ ilâhe illallâhü velâ na'büdü illâ iyyâhü muhlisîne lehüddîne velev kerihe'l-kâfirûn

Allah'tan başka hiçbir İlah yoktur. Biz ancak O'na ibadet ederiz. Kafirler istemese de, biz taatımızı sırf O'na tahsis ederiz (Sayısı yok Şaban ayında hergün en az 3-7 kere)

10 arası her gün günde 100 kere ya Latif Celle Şanühü

11-20 arası her gün günde 100 kere ya Rezzak Celle Şanühü

21-30 arası her gün günde 100 kere ya Aziz Celle Şanühü