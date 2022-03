Şaban ayı mesajları! Resimli, dualı, yeni Şaban ayı kutlama mesajları (Şaban ayı ile ilgili resimli mesajlar)

Şaban ayı mesajları 4 Mart 2022 Cuma günü Recep ayının bitişiyle, üç ayların ikincisi Şaban ayının başlayacak olması nedeniyle sorgulanıyor. Berat Kandili’nin de içinde bulunduğu şaban ayının ardından Ramazan ayı başlayacak. Bu mübarek günü sevdiklerine mesaj göndererek kutlamak isteyenler Şaban ayı resimli mesajları ile ilgili aramalarını yoğunlaştırdı. Şaban ayı mesajları haberimizde…

ŞABAN AYI MESAJLARI 2022 (RESİMLİ ve YAZILI)

Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin mevlaya yöneldiği mübarek üç aylarınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.

Allah’ım Şaban ayını bizim için mübarek eyle ve bizi Ramazan ayına ulaştır. Amin.

Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bu günlerde düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle… Şaban ayımız mübarek olsun!

Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu günlerde dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle… Şaban ayımız mübarek olsun!

Allah'ın adıyla başladığınız her işinizde başarılar dilerim. Şaban ayımız mübarek olsun!

Receb ekme ayı, Şaban sulama ayı, Ramazan ise hasat ayıdır. Allah’ım bizi hayırlı hasat elde edenlerden eyle. Şaban ayını tebrik ederim

Yer yer sürçmüş yer yer düşmüş ama pişman olmuş biz kullara Rahman'ın rahmet olarak araladığı kapılar açılıyor. Şaban ayımız mübarek olsun!

Fani Dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, hayırlı Şaban ayı dilerim.

Üç aylarınız mübarek olsun...Manevi iklimiyle ruhumuzu kuşatan, gönüllerimizi ferahlatan, kandiller geçidi mübarek Üç Aylar hayırlara vesile olsun…

Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için, insanlar vardır dostluğu yaşatmak için, günler vardır kutlamak ve af dilemek için. Şaban ayımız mübarek olsun!

Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik seni verdi. Şaban ayımız mübarek olsun!

Mevla çekirdeğe orman gizlemiş, yılanın zehrine derman gizlemiş, tahıl tanesine harman gizlemiş, mübarek gecelere cennet gizlemiş, Şaban ayımız mübarek olsun!

Peygamberimiz, Ramazan ayı dışında en fazla orucu Receb ve Şaban aylarında tuttuğu hadis-i şeriflerde rivayet olunmuştur. Allah’ım bu aylarda tutacağımız oruçları ve yapacağımız ibadetleri kabul eyle. Şaban ayımız mübarek olsun!

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Üç aylarınız mübarek olsun.

Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu Şaban ayı geçirmenizi dileriz.