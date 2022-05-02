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    Mezarlık ziyaretinde okunacak dua nedir? Kabristana girerken okunacak dua nedir?

    Ramazan ayının bitmesiyle birlikte müslüman alemi Ramazan Bayramı’nı kutluyor. Arife gününden itibaren mezarlık ziyaretleri de başlamıştı. Bayramın birinci gününde de pek çok kişi sabah saatlerinden itibaren vefat eden yakınlarının kabirlerini ziyaret ediyor. Bayram boyunca devam edecek ziyaretlerde pek çok kişi dini vecibeleri yerine getirmek için mezarlık ve kabir ziyaretinde okunacak duaları araştırıyor. Peki, Mezarlık ziyaretinde okunacak dua nedir? Kabristana girerken okunacak dua nedir? İşte mezarlıkta okunacak dua

    02.05.2022 - 18:18 |
    Mezarlık ziyaretinde okunacak dua nedir? Kabristana girerken okunacak dua nedir?

    Ramazan Bayramı’nı karşılayan milyonlarca müslüman vefat eden yakınlarının kabirlerine ziyaretlerini sürdürüyor. Bayram boyunca mezarlıklarda ziyaretler sürecek. Pek çok kişi mezarlık ziyaretlerinde okunacak duaları araştırıyor. Peki, Mezarlık ziyaretinde okunacak dua nedir? Kabristana girerken okunacak dua nedir? İşte mezarlıkta okunacak dua

    MEZARLIK ZİYARETİNDE OKUNACAK DUA NEDİR?

    Kabri ziyaret eden kişi ayakta kıbleye karşı veya ölünün yüzüne karşı durarak dua etmeli, şu mealdeki duayı okumalıdır:

    Arapçası: "Esselâmü aleyküm ehled diyârî minel-mûminîn ve'l müslimin. Ve İnnâ inşaallâhu lelahikûn. Es'elûllâhu lenâ ve lekümü'l âfiyeh."

    "Essalamü aleyküm... Ey mü'minler yurdunun sâkinleri. Bizler de inşaallah sizlere kavuşacağız. Allahü Teâlâ'dan bizim ve sizin için afiyet, ahiretle ilgili korkulardan korunma ve selamet dilerim."

    Resulullah Efendimiz (Salat ve selam olsun ona) Baki' kabristanını ziyaret ettiğinde böyle selam verirlerdi.

    MEZARLIKTA OKUNAN DUALAR HANGİLERİ?

    - Sünnete uygun şekilde ziyaretinde bulunmak için abdest alınır. Kabir ziyaretine geldiğiniz vakit, yer müsait ise, kıbleyi arkaya gelecek şekilde, kaybetmiş olduğunuz meyyitin yüzüne karşı oturup selam verilir.

    - Ayak tarafında, ayakta durmak eftaldir, değerlidir. (Kabre el, yüz sürülmez, öpülmez, mum yakılmaz, çaput bağlanmaz)

    - Kabir ziyaretinde Bakara suresinin başı ve sonu, Yasin-i şerif, Tebareke, Tekasür, İhlas-ı şerif, Fatiha ya da bilinen sureler okunup ölmüş olan bir kimsenin ruhuna hediye edilir.

    - Hadis-i şerifte şöyle buyuruyor: "Bir müminin kabrini ziyaret ederken, 'Allahümme inni es'elüke-bi-hurmet-i Muhammed aleyhisselam en la tü'azzibe hazelmeyyit' derse, o meyyitin azabı kıyamete kadar ref olur (kaldırılır)."

    - Kabir ziyareti yapan bir kimse ayakta, "Esselamü aleyküm, ya Ehle dar-il kavm-ilmü'minin! İnna İnşaallahü an karibin biküm lahikun" der ise sonrasında ise, besmele ile 11 İhlas suresi ve bir Fatiha okur. Ardından, "Allahümme rabbel-ecsadilbaliyeh, vel-ızamin nahire-tilleti harecet mineddünya ve hiye bike mü'minetün, edhıl aleyha revhan min indike ve selamen minni" duasını okumalıdır.

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