Ramazan ayı sona erdi. Milyonlarca müslüman uzun bir oruç dönemini geride bırakırken Ramazan Bayramı’na erişmenin sevincini yaşıyor. Diyanet’in 2022 dini günler takvimine göre, Ramazan Bayramı ile birlikte Şevval ayına da girilmiş oldu. Şevval ayında da tıpkı Ramazan ayında olduğu gibi ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyenler Hz. Peygamber tarafından işaret edilen Şevval orucu ile ilgili detayları araştırıyor. Hz. Peygamber’in, “Ramazanı oruçla geçirip buna şevvalden altı gün ilâve eden kimse bütün yılı oruçlu geçirmiş gibi olur” sözlerinden hareketle Şevval orucunun ne zaman tutulması gerektiği merak ediliyor. Peki, Şevval ayı orucu ne zaman tutulur? Şevval orucu nasıl tutulur? Şevval ayı ne zaman başlıyor? Şevval orucu hangi günlerde tutulur? İşte Şevval orucu hakkında bilmeniz gerekenler…

2022 ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı 2022 dini günler takvimine göre Şevval ayı tarihleri şu şekilde:

- 1 Şevval 1443 - 2 Mayıs 2022 Pazartesi Ramazan Bayramı 1. Gün

- 2 Şevval 1443 - 3 Mayıs 2022 Salı Ramazan Bayramı 2. Gün

- 3 Şevval 1443 - 4 Mayıs 2022 Çarşamba Ramazan Bayramı 3. Gün

Şevval ayı 30 Mayıs’ta sona eriyor. Sonrasında yani 31 Mayıs’ta Zilkade ayı giriyor.

ŞEVVAL NEDİR?

Araplar şevval ayını uğursuz kabul ettiklerinden bu ayda nikâh kıymazlardı. Resûl-i Ekrem, Hz. Âişe ile şevval ayında evlenerek bu inancın yanlış olduğunu göstermiştir. Ramazan bayramının birinci günü olan şevval ayının ilk gününde oruç tutmak haramdır.

ŞEVVAL ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Hz. Peygamber’in, “Ramazanı oruçla geçirip buna şevvalden altı gün ilâve eden kimse bütün yılı oruçlu geçirmiş gibi olur” meâlindeki hadisi (Müslim, “Ṣıyâm”, 204) dikkate alınarak bu ayda altı gün oruç tutmanın müstehap olduğu kabul edilmiştir. Bu orucun bayramın hemen ardından ara verilmeden tutulması daha faziletli sayılmakla birlikte aralıklarla tutulması da mümkündür.

ŞEVVAL AYINDA NELER OLDU?

Şevval aynı zamanda hac aylarının ilkidir. İslâm tarihinde şevval ayında meydana gelen bazı olaylar şunlardır:

- Beni Kaynuka Gazvesi (2/624),

- Uhud Gazvesi (3/625),

- Huneyn Gazvesi (8/630),

- Tâif Gazvesi (8/630),

bir rivayete göre Hz. Peygamber’in oğlu İbrâhim’in vefatı (10/632).

RAMAZAN’DA TUTULAMAYAN ORUÇLAR ŞEVVAL ORUCU NİYETİYLE TUTULABİLİR Mİ?

Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan’da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan’da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan’da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.